Выручка Price.ru в 2017 году выросла на 65%

Группа компаний Rambler&Co отчиталась об итогах 2017 года по направлению электронной коммерции. Выручка сервиса для выгодного шопинга Price.ru выросла на 65% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

«В 2017 году выручка компании, включающая прайс-агрегатор и наши рекламные продукты — ремаркетинг, партнерскую сеть, RTB-платформу, увеличилась в 1,5 раза. При этом доход прайс-агрегатораPrice.ru вырос в 2,5 раза за два года», — рассказала о финансовых итогах года управляющий директор Елена Суховей.

В настоящее время партнерами Price.ru являются более 4 тыс. интернет-магазинов. Месячная аудитория сайта — более 6 млн человек.

Компании удалось нарастить показатель благодаря развитию сервисов для выгодного онлайн-шопинга. В 2017 году покупка товаров со скидками стала самым популярным способом экономии у россиян. 48% потребителей посещают магазины ради промоакций.

«Price.ru быстро отреагировал на изменение потребительского поведения. Теперь мы не только сервис сравнения цен, а уникальная шопинг-платформа в России, которая объединяет скидки интернет-магазинов в одном месте. Раздел со 100 000 скидок обновляется каждые полчаса. Также мы агрегируем 6,5 тыс. акций и промокодов, а еще возвращаем кэшбэк до 10% за покупки. Специально для экономных мамочек с детьми до 7 лет мы ежедневно размещаем горячие предложения в группу „Экономки и купилки“ в социальной сети „ВКонтакте“. Для молодых и спортивных мы ведем распродажный канал в „Телеграме“. Чем точнее подобран контент и канал коммуникации с целевой аудиторией, тем выше ее лояльность, а значит, и конверсия», — сообщила управляющий директор Price.ru Елена Суховей.

В последнем квартале 2017 года конверсия Price.ru увеличилась до 38% по сравнению с 17% на аналогичный период 2015 года. Показатель отказов снижен до 22,7% за счет улучшения пользовательского интерфейса сайта — редизайна страниц моделей и товарных листингов.

Price.ru постоянно расширяет количество товарных категорий. Сейчас их 1240 — от смартфонов и детских колясок до промышленных станков и строительных материалов. В конце 2017 году прайс-агрегатор открыл новый раздел с широким выбором медицинских средств и начала развивать категорию «Лекарственные препараты».

Быстрый рост выручки Price.ru также обусловлен развитием рекламных продуктов. Как привилегированный партнер Google (статус Google Premier Partner) компания является сертифицированным и профессиональным продавцом услуг AdWords. Через кабинеты Price ежемесячно размещаются более 1000 рекламодателей, в том числе крупные интернет-магазины, лидеры рынка микрофинансовых услуг, банки, официальные автомобильные дилеры. В 2017-м Google назвал Price лучшим продавцом года по привлечению новых рекламодателей в номинации New Customer Olympics.

«За год пул клиентов Price увеличился в 1,5 раза. Теперь рекламодатели тратят гораздо больше на performance marketing (объем российского рынка интернет-рекламы в 2017 году, по нашим оценкам, составил порядка 160 млрд рублей). Они ищут не просто системы покупки рекламы, а экспертов, которые создают их кампании, оценивают эффективность и оптимизируют весь процесс ежедневно», — заявил исполнительный директор Rambler&Co Рафаэль Абрамян.

На базе Price создана собственная технология товарного ремаркетинга, которая транслирует рекламные сообщения на медийных площадках группы компаний Rambler&Co и партнерской сети. Средняя стоимость клика для рекламодателей составляет 12 рублей.