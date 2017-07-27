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Выручка Price.ru возросла на 81%

Rambler&Co подвела итоги первого полугодия 2017 г. по направлению электронной коммерции и сообщила, что выручка платформы Price.ru возросла на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

Финансовый подъем сервиса связан с многочисленными изменениями, которые были реализованы на площадке. Прежде всего, с переходом от модели ресейла трафика к модели формирования и удержания лояльной аудитории. Также компания сосредоточила свои технологические ресурсы на развитии органического трафика, росте конверсии и удобстве сайта для пользователя.

В сравнении с показателями июня 2016 г. объем трафика на Price.ru увеличился в полтора раза: плюс 48% к июню 2017 г., при этом рост органических посещений в 2,3 раза. Сервис сравнения цен и товаров преобразовался из площадки только про электронику и бытовую технику в мультикатегорийную.

В органическом трафике более чем в 5 раз выросли такие категории, как «товары для дачи», «ремонт и отделка», «мебель», «спорт и туризм». С ростом доли прямых и органических заходов увеличивается маржинальность бизнеса.

Управляющий директор Price.ru Елена Суховейотметила: «Наша задача — уйти от зависимости закупки трафика в сервис со стабильной лояльной аудиторией. На прайс-агрегаторе это непросто, т.к. в отличие от интернет-магазина, покупатель не формирует заказ на Price.ru, а только выбирает товары. Мы решаем задачу комплексно: создание максимально удобного быстрого сайта для пользователя, рост органического трафика и дополнительные сервисы для экономии (промокоды и кэшбек), которые формируют постоянную аудиторию. В результате мы видим, что изменения положительным образом влияют на эффективность бизнеса».

К зиме 2016 г. платформа полностью перешла на CPM-аукцион для интернет-магазинов, которые размещают на Price.ru товарный ассортимент. Аукцион второй цены сохранился, но на расчет позиции товара теперь также влияет его стоимость, отзывы покупателей и популярность. Благодаря этому решению пользователи стали видеть максимально интересные для них товары, а конверсия в интернет-магазины увеличилась на 36%.

Рафаэль Абрамян, исполнительный директор Rambler&Co, сказал: «Я позитивно оцениваю те изменения, которые происходят с сервисом Price.ru каждый день, а потрясающая динамика финансовых показателей проекта показывает, что так же позитивно их оценивают и наши пользователи, и наши клиенты —представители бизнеса. У нас большие планы на развитие сегмента электронной торговли внутри группы компаний Rambler&Co».

Автор: Анна
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