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Выручка ритейлера «Вкусвилл» в 2019 году выросла в 1,5 раза и превысила $1 млрд

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ВкусВилл
ВкусВилл
Продукты питания

Ритейлер «Вкусвилл» впервые получил более $1 млрд выручки за год — $1,28 млрд в 2019 году. За четыре года объем выручки компании вырос в четыре раза. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию компании.

Раньше «Вкусвилл» не раскрывал финансовые показатели. Компания изменила этому правилу, так как готовится к выходу на биржу: презентация компании выглядит как описание бизнеса для IPO, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Компания раскрыла и другие цифры кроме выручки. EBITDA «Вкусвилла» в 2018 году составила 2,8 млрд рублей, и компания ожидает, что по итогам 2019 года этот показатель достигнет примерно 7 млрд рублей. Рентабильность EBITDA в 2019 году ожидается на уровне 8% против 5,2% в 2018 году.

Цель компании по рентабельности EBITDA — 10%, говорится в презентации. Для сравнения, у X5 Retail Group этот показатель равен 7,4%, у «Магнита» — 6,1%.

«Вкусвилл» впервые выплатил дивиденды, их размер не уточняется. Также компания рассказала, сколько стоит открыть один магазин: $85-90 тысяч. Новая точка выходит на безубыточность в среднем за три-шесть месяцев и через год окупается.

Компании и сервисы: ВкусВилл, Магнит
Автор: Анна
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