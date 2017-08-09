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Выручка "Утконоса" выросла на 27%

Ритейлер "Утконос", специализирующийся на продажах продуктов питания через интернет-магазин, в прошлом году ускорил рост выручки и сократил убыток, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Выручка ООО "Новый импульс - 50" (операционная компания "Утконоса") в 2016 году выросла на 27% - до 6,72 млрд рублей. В 2015 году рост выручки составлял 8,3%.

Валовая прибыль компании в прошлом году повысилась на 3,5%, до 882,5 млн рублей, валовая маржа сократилась до 13,1% с 16,1% годом ранее.

Убыток от продаж снизился на 18,7% - до 806,25 млн рублей с 991,9 млн рублей в 2015 году.

Чистый убыток ритейлера в 2016 году сократился в 30 раз и составил 19,9 млн рублей по сравнению с убытком в 601,7 млн рублей годом ранее.

При этом поступления по статье "прочие доходы" в прошлом году составили более 1,5 млрд рублей (для сравнения - в 2015 и 2014 годах этот показатель составлял 393,1 млн рублей и 327,7 млн рублей соответственно).

Ускорение роста выручки (в том числе, за счет роста числа клиентов) по итогам прошлого года ранее прогнозировал гендиректор "Утконоса" Николай Щербань. В октябре он говорил, что компания в 2016 году планирует увеличить выручку на 30%, число заказов - на 40%. По его словам, в 2015 году выручка ритейлера увеличилась на 6%.

Автор: Анна
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