Выручка Яндекса в I квартале 2017 года увеличилась на 25%

Яндекс, крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2017 года.

Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам I квартала 2017 года выросла на 18% — до 3,7 млрд рублей ($66,5 млн), говорится в сообщении компании. Чистая прибыль составила 0,8 млрд рублей ($14,5 млн) и уменьшилась на 23% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2016 года. Рентабельность по чистой прибыли — 4,0%. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin) — 18,2%.

Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2016 года на 19% — до 6,9 млрд рублей ($121,9 млн). Отношение скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 33,3%.

Объем денежных средств, депозитов и вложений в долговые ценные бумаги на 31 марта 2017 года составил 61,4 млрд рублей ($1088,6 млн). Консолидированная выручка интернет-компании выросла в отчетном периоде на 25% и достигла 20,7 млрд рублей ($366,3 млн).

«Яндекс уверенно начал 2017 год, увеличив выручку на 25%, — говорит Александр Шульгин, генеральный директор Яндекса в России. — Инвестиции и внедрение инновационных технологий в поиск, наше основное направление, и в остальные сегменты бизнеса дают свои плоды. Особенно хочется отметить достижения сервиса Яндекс.Такси, который в первом квартале увеличил количество поездок на 484%».

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 23% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2016 года. В структуре общей выручки Яндекса в первом квартале 2017 года она составляет 94% и остается основным источником дохода компании. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2016 года и составила 70% от общей выручки компании в первом квартале 2017 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети Яндекса выросла на 17% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2016 года. В структуре общей выручки компании в первом квартале 2017 года она составила 25%.

Доходы от сервисов объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа», «Яндекс.Путешествия») выросли на 54% — до 371 млн рублей. Выручка сегмента экспериментальные направления (медиасервисы «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Радио», «Яндекс.Билеты», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма»; Yandex Data Factory, рекомендательные продукты «Дзен» и Yandex Launcher; поиск и портал в Турции) увеличилась на 76% — до 326 млн рублей.

Убыток «Яндекса» от курсовых разниц составил в I квартале 2017 года 2,2 млрд рублей против убытка в 1,28 млрд рублей в I квартале 2016 года. Из-за влияния «бумажных» факторов чистая прибыль компании составила 0,8 млрд рублей ($14,5 млн), сократившись год к году на 23%.

Количество поисковых запросов увеличилось за год на 2%. Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах «Яндекса» и на сайтах рекламной сети «Яндекса» выросло на 12%, средняя цена за клик (cost per click) увеличилась на 10%.

По данным Liveinternet, доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в I квартале составила в среднем 55,4%, не изменившись по сравнению с IV кварталом 2016 года.

В I квартале 2017 года «Яндекс» провел обратный выкуп 1,125% старших конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2018 году - за $7,7 млн.