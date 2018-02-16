Выручка «Яндекса» за 2017 год выросла на 24%

Консолидированная выручка «Яндекса» за 2017 года выросла на 24% — до 94,1 млрд рублей ($1632,9 млн), сообщается в финансовой отчетности компании. Доходы от продажи рекламы на сайтах Яндекса поднялись на 23%, на сайтах Рекламной сети Яндекса — на 13%.

Из других источников доходов (помимо рекламы) быстрее всего растут Яндекс.Такси и экспериментальные направления, которые включают медиасервисы (КиноПоиск, Яндекс.Музыка, Яндекс.Афиша и Яндекс.Телепрограмма), Yandex Data Factory, рекомендательные продукты (Дзен и Yandex Launcher), поиск и портал в Турции.

В 2017 году выручка Яндекс.Такси увеличилась на 111% до 4,8 млрд рублей, а экспериментальных направлений — в два раза до 1,6 млрд рублей. Наименьшая динамика выручки у Яндекс.Маркета, доходы которого показали +5% до 4,9 млрд рублей в 2017 году.

В целом, консолидированная выручка компании увеличилась по сравнению с 2016 годом на 24% до 94,1 млрд рублей, чистая прибыль — на 28% до 8,7 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — на 9% до 15,4 млрд рублей.

Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за четвертый квартал 2016 и 2017 годов, а также за 2016 и 2017 финансовые годы:

Обзор структуры консолидированной выручки:

Обзор выручки по сегментам:

«Я очень доволен нашими результатами за 2017 год, — говорит Аркадий Волож, руководитель группы компаний Яндекса. — Во многих отношениях для нас это был год больших перемен. Мы заключили соглашения с важными партнерами и продолжали развивать инновационные технологии на фоне улучшения макроэкономической ситуации. Яндекс расширил возможности Поиска, улучшил Дзен и Яндекс.Такси, запустил голосового помощника Алису».

В четвертом квартале 2017 года доля Яндекса на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) была в среднем 56,5%, достигнув в декабре 56,7%, тогда как в третьем квартале она составляла 54,9%, по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар. Количество поисковых запросов увеличилось на 9%.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 10% в четвертом квартале 2017 года, средняя цена за клик (cost per click) — на 9%, число поездок Яндекс.Такси — на 250%.

«Увеличение выручки на 26% (в четвертом квартале 2017 года — прим. Sostav) — это серьезное достижение/ Мы сконцентрировали инвестиции на развитии передовых технологий, что отразилось в высоких темпах роста нашего основного бизнеса, доходов Яндекс.Такси и сервисов объявлений», отмечает Грег Абовский, операционный и финансовый директор Яндекса.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, российский рынок интернет-рекламы за три квартала 2017 года прибавил 23%.