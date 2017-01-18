Выручка Zalando за IV квартал 2016 года превысила 1 млрд евро

Выручка компании Zalando, продающей обувь, одежду и другие модные товары розничным потребителям через интернет, показала рост на 25-26 % (предварительные подсчеты) в IV квартале прошлого года, достигнув 1,09 млрд евро. Прибыль до выплаты налоговых и процентных платежей увеличилась на 13-45 % по сравнению с предыдущим годом – до 81-104 млн евро.

Рубин Риттер, генеральный содиректор Zalando, считает 2016 год успешным и доволен его результатами, отметив, что впервые квартальная выручка поднялась выше 1 млрд евро. Итоговая сумма выручки за весь 2016 год ожидается в размере 3,6 млрд евро.

Интернет-ритейлер одежды, обуви и аксессуаров Zalando работает в 15 европейских странах. Среди 1,5 тыс. представленных ритейлером брендов — Hugo Boss, Diesel, Karl Lagerfeld, Versace, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauran. Капитализация компании — €9,44 млрд.