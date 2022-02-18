Выше цены – больше траты: 63% россиян увеличили ежемесячные расходы

По результатам совместного исследования Авито Работы и сервиса part-time исполнителей GigAnt, абсолютное большинство россиян отмечает рост цен (98% опрошенных) и ежемесячных расходов (63%) за последние полгода. Респонденты планирует увеличить в 2022 году свой доход в среднем на 15 000 рублей. Для этого они готовы взять подработку (52%), найти новый источник заработка (34%), поменять текущую работу на более высокооплачиваемую (29%).

Общий рост цен в стране отмечают почти все опрошенные (98%). Респонденты заметили повышение стоимости продуктов питания (96%), лекарств и медицинских услуг (76%), жилищно-коммунальных платежей (74%), расходов на транспорт (70%). Больше всего (97%) рост цен в этих категориях заметен для представителей старшего поколения (от 65 лет).

Молодые люди в возрасте 25-44 лет чаще отмечают повышение цен на аренду и покупку недвижимости (67%). Сильнее всего заметили подорожание недвижимости в Санкт-Петербурге (66%) и городах-миллионниках (65%). Вместе со стоимостью недвижимости и ростом арендных платежей петербуржцы и жители крупных городов обращают внимание на увеличение коммунальных платежей (80% и 79% соответственно) и расходы на транспорт. Об увеличении цен на проезд в общественном транспорте также говорят респонденты из Перми (90%), Новосибирска (86%), Волгограда (83%).

​​«Практически все респонденты сообщили, что заметили повышение цен и, несмотря на рост средних зарплат, финансовое положение людей пока остается непростым. Поэтому не удивляет намерение россиян найти подработку с целью повышения дохода. Сервис «Авито Подработка х GigAnt» помогает людям найти подработку, что позволяет улучшить финансовую ситуацию. С ростом популярности проекта, в перспективе нескольких лет, мы рассчитываем, что у каждого человека будет возможность распоряжаться финансами и свободным временем без ущерба качеству жизни« Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Рост цен традиционно влечет за собой и увеличение ежемесячных расходов. Только треть опрошенных россиян считает, что за последние полгода их расходы не изменились. При этом 63% респондентов говорят, что ежемесячные траты в связи с ростом цен стали больше. Увеличение затрат больше характерно для мужчин (65% против 61% у женщин), а также молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет (65%).

Примерно две трети опрошенных подчеркивают, что их расходы увеличились до 10 000 рублей. Чаще всего такое увеличение расходов отмечают москвичи (54%). При этом еще 6% жителей столицы сказали, что их траты стали больше на 30 000 рублей.

Серьезнее выросли расходы у населения в возрасте от 24 до 44 лет. Увеличение ежемесячных затрат на 15 000 рублей отмечают 17% опрошенных этой возрастной группы.

Всего 10% респондентов заявили о том, что за последние полгода их расходы сократились. Более характерно сокращение затрат для людей в возрасте старше 45 лет (11%). Вероятно, это связано с тем, что представители старших возрастных групп больше склонны к экономии и отказу от крупных дорогостоящих покупок.

«Наиболее драматично в результатах опроса выглядит то, что хотя почти все отметили общий рост цен, у 28% расходы не изменились, а еще у 10% и вовсе сократились. Это может говорить о том, что людям просто неоткуда взять деньги на увеличение затрат и они вынуждены экономить, ограничивая себя в потребностях — это не может не сказаться на качестве жизни. Мы создаем сервис, который обеспечит широким слоям населения простой доступ к подработке именно тогда, когда они в ней нуждаются» Денис Решанов, основатель и управляющий директор GigAnt, руководитель кластера Gig-economy РАЭК.

Как россияне планируют увеличивать доход в 2022 году

Увеличивать свой доход в 2022 году планирует больше половины опрошенных (55%). Чаще о таком желании заявляют молодые люди в возрасте 18-24 года (69%). Самый популярный способ увеличить заработок — подработка. Воспользоваться такой возможностью планирует 52% опрошенных. У женщин такой вариант заработка более востребован, чем у мужчин (54% против 49%). Особой популярностью подработка пользуется у жителей Самары (61%), Ростова-на-Дону (60%), Челябинска (56%), Красноярска (55%).

Респонденты в возрасте 25-44 года предпочитают найти вторую работу (36% против 34% по России). Молодежь до 24 лет планирует увеличить свой бюджет за счет пассивного дохода, например, от сдачи недвижимости в аренду (21% против 17% по России). Его активно рассматривают москвичи (22%) и петербуржцы (24%). Молодые люди в возрасте 25-34 года (32%), которые активно строят карьеру, планируют сменить свою текущую работу на более высокооплачиваемую.

Каждый второй опрошенный рассчитывает на увеличение доходов до 15 000 рублей. Жители Москвы и Санкт-Петербурга хотели бы увеличить свой доход более чем на 20 000 рублей. А вот жители городов миллионников собираются увеличить ежемесячный доход от 5 000 до 10 000 рублей.

Желаемый дополнительный доход в размере 10 000 рублей называют жители Нижнего Новгорода (38%), Перми (30%), Челябинска и Самары (27%), малых городов России (31%). Москвичи чаще рассчитывают на увеличение дохода в размере больше 30 000 рублей (21%).