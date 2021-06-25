Выше стропила, плотники: на Авито вырос спрос на стройматериалы

В сезон ремонта россияне продолжают приводить в порядок дачные участки и модернизировать квартиры, где проводят значительную часть времени на удаленке. Эксперты Авито выяснили, что спрос на стройматериалы и товары для ремонта и строительства среди россиян вырос на 32% по сравнению с прошлым годом.

В мае-июне 2021 года спрос на стройматериалы и товары для ремонта и строительства в целом по стране поднялся на 32% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Предложение также повсеместно выросло: в целом по стране его рост составил 47%, то есть строительных товаров стало продаваться больше почти в полтора раза.

Самые востребованные товары

Самый большой рост спроса по стране (в 2,8 раза) отмечен на листовые материалы, строительные смеси стали популярнее почти вдвое (+89%). На 3 и 4 месте по росту спроса оказались пиломатериалы и изоляция (+64% и +52% соответственно). Пятерку самых востребованных замкнули товары для отделки — интересоваться ими стали на 43% активнее, чем в прошлом году.

Окна и материалы для балконов в этом году искали на Авито на 33% чаще, дверьми заинтересовались на 25% больше пользователей сайта. Кровля и водостоки стали востребованнее на 16% по сравнению с прошлым годом, товары для ремонта и замены сантехники в доме — на 14%, а электрику искали на сайте на 8% больше пользователей. При этом спрос на инструменты для ремонта вырос на 6%.

«На 6% вырос и спрос на инструменты для ремонта и строительства. Отчасти это продиктовано тем, что в загородном доме без них просто не обойтись, но также это сигнал, что россияне стараются разумно тратить средства и производить те работы, которые могут, самостоятельно. Пандемия и ограничения мотивировали россиян вкладываться в свои квартиры и загородные дома, которые стали не только местом для отдыха, но работы и досуга» — комментирует руководитель макрокатегории «Обустройство, дом, дача» компании Авито Ольга Попова.

Какие регионы строятся активнее всех?

На спрос в регионах оказали влияние тенденции на рынке недвижимости. Россияне активно переезжают на черноморское побережье и просто в теплые края: в Сочи, Крыму и других южных локациях растут как спрос, так и цены на жилье. На это влияют, в частности, переход людей на удаленку и переселение из регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Наиболее активно строится Кубань: в Краснодаре спрос на товары для ремонта повысился на 54% по отношению к прошлому году, а в Сочи — на 50%. На третьем месте по росту спроса находится Ставрополь (+43%), на четвертом — Ростов-на-Дону и Нижний Новгород (+40% в обоих городах).

В свою очередь по росту количества объявлений по сравнению с прошлым годом лидируют Воронеж (+66%) и Новокузнецк (+64%). На третьем месте по росту предложения — Москва (+60%), при этом спрос в столице повысился на 37%. В Санкт-Петербурге спрос на строительные материалы и товары для ремонта вырос на 22%, а их предложение — на 27%.