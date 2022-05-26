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Выставка ECOM Expo: инновации, которые стоит внедрить

Совсем немного времени осталось до открытия выставки технологий для интернет-торговли ECOM Expo’22, которая пройдет 8-9 июня в Экспоцентре Москвы.

Что полезного и крутого будет на выставке, помимо сотен ecom-решений?

Инновации, которые только выходят на рынок и ранее не были представлены нигде, а вы увидите их первыми. Их презентации подготовили специально для выставки ECOM Expo. Например, робот-сортировщик для склада; умные 3D весы, измеряющие все возможные габариты сразу; или коробка/тара, подстраивающаяся под размер вложений; или супер-упаковка для сохранности при перевозки хрупких товаров. И вас есть возможность стать первыми пользователями данных новинок.

Будьте в курсе новых трендов в ecom! Приходите на выставку знакомиться, тестировать и выбирать — лучшие инструменты для увеличения продаж, надежных подрядчиков, выгодные условия сотрудничества.

Автор: Катрин Волкова
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