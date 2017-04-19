Выставка технологий онлайн-торговли ECOM Expo'17 откроет двери 24-25 мая
24-25 мая
Для сотрудников интернет-магазинов и ритейл-компаний посещение выставки – БЕСПЛАТНО, по предварительной регистрации на сайте.
На выставке представлено шесть бизнес секторов:
- взаимоотношения с клиентами,
- доставка
- логистика,
- маркетинг и продвижение,
- платежи и финансы,
- сайт и бэк-офис,
- управление ассортиментом
Гости выставки смогут узнать о новейших технологиях, которые заметно повысят продажи, подобрать подрядчиков для любого участка своего бизнеса, обзавестись полезными бизнес-контактами, получить четкий срез актуальных предложений и технологий для онлайн-торговли.
Оба дня выставки в трех залах ECOM Expo'17 будет идти бизнес-программа, посещение которой для гостей выставки – также БЕСПЛАТНО. Запланирована VIP-программа для посетителей из крупных компаний.
В прошлом году ECOM Expo'16 посетили около 6 500 участников, свои сервисы продемонстрировали более 200 компаний-экспонентов. В 2017 году ожидается 8 000 гостей – от стартапов до лидеров российской ecommerce. В экспозиции со стендами примут участие более 250 компаний из Восточной Европы, Прибалтики, Азии и России.
Для компаний, оказывающих услуги интернет-магазинам, участие в ECOM Expo со стендом – это уникальная возможность выйти на целевую аудиторию, заявить о себе на рынке ecommerce-услуг, сделав свой бренд еще более узнаваемым, а главное - привлечь новых клиентов.
Бесплатная регистрация для ритейл-компаний