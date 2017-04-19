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Выставка технологий онлайн-торговли ECOM Expo'17 откроет двери 24-25 мая

24-25 мая 2017 г. в Москве (КВЦ "Сокольники") пройдет ежегодная выставка технологий онлайн-торговли ECOM Expo'17. Вот уже шестой год ECOM Expo является самым посещаемым ecommerce-событием в России и крупнейшей выставкой технологий для Интернет-торговли.

Для сотрудников интернет-магазинов и ритейл-компаний посещение выставки – БЕСПЛАТНО, по предварительной регистрации на сайте.

На выставке представлено шесть бизнес секторов:

  • взаимоотношения с клиентами,
  • доставка
  • логистика,
  • маркетинг и продвижение,
  • платежи и финансы,
  • сайт и бэк-офис,
  • управление ассортиментом

Гости выставки смогут узнать о новейших технологиях, которые заметно повысят продажи, подобрать подрядчиков для любого участка своего бизнеса, обзавестись полезными бизнес-контактами, получить четкий срез актуальных предложений и технологий для онлайн-торговли.

Оба дня выставки в трех залах ECOM Expo'17 будет идти бизнес-программа, посещение которой для гостей выставки – также БЕСПЛАТНО.  Запланирована VIP-программа для посетителей из крупных компаний.

В прошлом году ECOM Expo'16 посетили около 6 500 участников, свои сервисы продемонстрировали более 200 компаний-экспонентов. В 2017 году ожидается 8 000 гостей – от стартапов до лидеров российской ecommerce. В экспозиции со стендами примут участие более 250 компаний из Восточной Европы, Прибалтики, Азии и России.

Для компаний, оказывающих услуги интернет-магазинам, участие в ECOM Expo со стендом – это уникальная возможность выйти на целевую аудиторию, заявить о себе на рынке ecommerce-услуг, сделав свой бренд еще более узнаваемым, а главное - привлечь новых клиентов.

Бесплатная регистрация для ритейл-компаний

Информация о свободных стендах на выставке

Автор: Анна
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