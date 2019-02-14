Взгляните на технологии по-новому и посетите самое масштабное событие в интернет-торговле

Исследования компании Google показывают, что перед покупкой российские пользователи обращаются не к одному, а к нескольким источникам информации о товаре. К поиску информации покупатели подходят серьезно: в среднем они используют 3,5 источника, 2,7 из них — в онлайне.

Перед покупкой человек ищет характеристики товара в поиске, смотрит видеобзор от любимого блогера, читает рекламную статью и идет проконсультироваться в магазин. При этом одним из главных фактором выбора остаётся стоимость продукции. Но что делать если вы не хотите продавать себе в убыток?

ECOM Expo’19 — крупнейшая выставка технологий для интернет-торговли и ритейла в России и Восточной Европе. Технологии, которые сделают управление интернет-магазином конкурентоспособным

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