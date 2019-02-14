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Взгляните на технологии по-новому и посетите самое масштабное событие в интернет-торговле

Исследования компании Google показывают, что перед покупкой российские пользователи обращаются не к одному, а к нескольким источникам информации о товаре. К поиску информации покупатели подходят серьезно: в среднем они используют 3,5 источника, 2,7 из них — в онлайне.

Перед покупкой человек ищет характеристики товара в поиске, смотрит видеобзор от любимого блогера, читает рекламную статью и идет проконсультироваться в магазин. При этом одним из главных фактором выбора остаётся стоимость продукции. Но что делать если вы не хотите продавать себе в убыток?

ECOM Expo’19 — крупнейшая выставка технологий для интернет-торговли и ритейла в России и Восточной Европе. Технологии, которые сделают управление интернет-магазином конкурентоспособным

Повышайте продажи. Знакомьтесь и выбирайте из топ-300 компаний тех, кто поможет вам с актуальными задачами от построения маркетинга, удобной логистики до многоуровневых программ лояльности, основанных на больших данных.

Экономьте своё время и деньги. Самые востребованные подрядчики для интернет-магазинов соберутся в одном месте. Изучайте новые направления. Проводите переговоры и обновляйте стратегию развития своей компании прямо во время выставки.

Узнавайте инсайты. В трёх параллельных потоках бизнес-программы и на партнёрских конференциях спикеры расскажут о нюансах работы с их сервисами, а также раскроют кейсы увеличения оборотов. Проблемы интернет-магазинов решим на митапах.

Отдыхайте с выгодой для работы. Весна, свежий воздух и наша выставка настроят вас на положительные перемены в бизнесе. Знакомьтесь с коллегами, общайтесь в специальных для этого лаундж- и фудкорт-зонах. И обязательно загляните на масштабную вечеринку после окончания выставки!

Сотрудникам интернет-магазинов и ритейл-компаний посещение выставки свободное. Получите бесплатный билет при предварительной регистрации на сайте:

Выставку посетят 11 000 сотрудников и руководителей интернет-магазинов — будьте в их числе, регистрируйтесь прямо сейчас. Встречаемся на ECOM Expo’19, 22–23 мая в парке Сокольники, Москва.

Автор: Анна
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