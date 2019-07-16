Вжух-вжух, Дрын-дрын: «220 вольт» добавили на сайт звуки электро- и бензоинструментов

Теперь в карточках товаров интернет-магазина «220 вольт» можно прослушать и сравнить «звучание» каждой марки ручного инструмента. Сейчас в арсенале звуков: перфораторы, дрели, лобзики, бензопилы и газонокосилки. Планируется со временем пополнить библиотеку до 500 SKU.

Всем известно, что высокая «цифра децибел» считается вредной для физического и психологического состояния граждан. Особенно это актуально для professional customers, которые значительное время проводят под влиянием экстренного шума.

Также существует понятие допустимого уровня шума. Отсутствие звукоизоляции может беспокоить соседей. Более того, каждый гражданин имеет право провести экспертизу и привлечь нарушителя к ответственности. Законодательством РФ установлена норма 55 децибел в дневное время и 45 децибел в ночное время. Поэтому для многих потребителей, которые планируют осуществлять ремонтные работы в дневное время, показатель «шумности» будет во многом решающим.

«Собирая обратную связь от наших покупателей, мы выяснили, что значительная их часть учитывает уровень шума при выборе инструмента. Также, если обратиться к статистике, ежемесячно более полутора тысяч людей обращаются в поисковые системы с запросом прослушивания звука перфоратора. При технологической возможности, в будущем, добавим ещё и запах бензина», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.