+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Wal-Mart объединяется с Google для борьбы с Amazon

Компания WalMart объединяется с Google , чтобы занять долю на молодом рынке покупок при помощи голоса, где сейчас доминирует Amazon.

Google будет предлагать товары WalMart на своей голосовой платформе Google Assistant с конца сентября. Глава подразделения электронной торговли WalMart Марк Лори заявил:

«Начиная с конца сентября мы будем работать с Google, чтобы с помощью Google Assistant сделать возможной покупку сотен тысяч товаров — самого большого количества вещей, предлагаемых сейчас ритейлером в интернете».

Как отмечает The New York Times, это соглашение — первый случай, когда крупнейший в мире ритейлер сделал свои продукты доступными онлайн в США вне своего сайта.

В следующем году WalMart планирует увеличить объем голосовых покупок, где будет задействовано около 4,7 тыс. магазинов в США, чтобы «создать качество обслуживания, которого в настоящее время не существует в голосовой торговле больше нигде». По словам Лори, клиенты могут использовать голосовую покупку, чтобы получить скидку в магазине или купить свежие продукты по всей стране.

На рынке голосовых помощников Echo от Amazon занимает 72,2% рынка, Google Home — 22%, по данным за 2016 год. При этом все чаще при поиске продуктов в интернете пользователи обращаются не к Google, а к Amazon.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 августа / Комментарии
Во «ВКонтакте» появилась карусель товаров

Во «ВКонтакте» появилась карусель товаров

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала новый формат скрытых рекламных записей, которые состоят из нескольких карточек, — карусель, сообщается в пресс-релизе. Карточка может содержать ссылку, которая ведет на любые сайты, сообщества и приложения соцсети, или номер телефона.

далее →

22 августа / Комментарии
Пользователи Яндекс.Денег получат персональные скидки и бонусы

Пользователи Яндекс.Денег получат персональные скидки и бонусы

Пользователи Яндекс.Денег теперь могут получать скидки и бонусы, отобранные с учётом их интересов. Например, тем, кто увлекается спортом, сервис предложит скидки на спорттовары, молодым мамам — на детскую одежду, а любителям гаджетов — на бытовую технику и электронику.

далее →

21 августа / Комментарии
Сбербанк предложил малому бизнесу получить бонусы на рекламу в интернете

Сбербанк предложил малому бизнесу получить бонусы на рекламу в интернете

Сбербанк совместно с компаниями Google, Яндекс и Mail.ru Group предложил малому бизнесу получить бонусы на проведение первой рекламной кампании по продвижению в интернете.

далее →

18 августа / Комментарии
В мобильном поиске Google появился раздел «вопросов и ответов»

В мобильном поиске Google появился раздел «вопросов и ответов»

Google представил раздел «вопросов и ответов» в мобильном поиске Google и сервисе «Карты». Теперь пользователи смогут задать вопрос напрямую представителям компании и получить от них ответы.

далее →

17 августа / Комментарии
AliExpress предложил клиентам самостоятельно разработать дизайн для товаров

AliExpress предложил клиентам самостоятельно разработать дизайн для товаров

Китайский онлайн-ритейлер AliExpress даст возможность своим клиентам самостоятельно разработать дизайн для товаров. Об этом говорится в сообщении компании.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!