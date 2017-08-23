Wal-Mart объединяется с Google для борьбы с Amazon

Компания WalMart объединяется с Google , чтобы занять долю на молодом рынке покупок при помощи голоса, где сейчас доминирует Amazon.

Google будет предлагать товары WalMart на своей голосовой платформе Google Assistant с конца сентября. Глава подразделения электронной торговли WalMart Марк Лори заявил:

«Начиная с конца сентября мы будем работать с Google, чтобы с помощью Google Assistant сделать возможной покупку сотен тысяч товаров — самого большого количества вещей, предлагаемых сейчас ритейлером в интернете».

Как отмечает The New York Times, это соглашение — первый случай, когда крупнейший в мире ритейлер сделал свои продукты доступными онлайн в США вне своего сайта.

В следующем году WalMart планирует увеличить объем голосовых покупок, где будет задействовано около 4,7 тыс. магазинов в США, чтобы «создать качество обслуживания, которого в настоящее время не существует в голосовой торговле больше нигде». По словам Лори, клиенты могут использовать голосовую покупку, чтобы получить скидку в магазине или купить свежие продукты по всей стране.

На рынке голосовых помощников Echo от Amazon занимает 72,2% рынка, Google Home — 22%, по данным за 2016 год. При этом все чаще при поиске продуктов в интернете пользователи обращаются не к Google, а к Amazon.