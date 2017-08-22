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Wal-Mart подала заявку на патент летающего склада

Торговая сеть Wal-Mart подала заявку на патент летающего склада, товары с которого будут доставлять дроны.

В заявке компании описан наполненный газом воздушный транспорт, а также система запуска дронов. Дирижабль сможет подниматься на высоту до 305 метров в автономном режиме или под дистанционным управлением с земли. При запуске дрона с этой высоты его дальность полета несколько увеличится, поскольку спускаясь в направлении цели аппарат будет тратить меньше энергии чем при обычном полете после старта с земли.

Как отмечает Bloomberg, воздушный склад с дронами позволит компании снизить затраты на доставку онлайн-заказов. Значительная часть денег уходит на так называемую последнюю милю — доставку до дома клиента. Чтобы этого избежать, Wal-Mart предлагает покупателям забирать заказы в пунктах выдачи по более выгодным условиям.

Еще одно преимущество склада-дирижабля — это возможность перемещаться и обслуживать сразу несколько районов и даже городов. «Существуют разные способы дистрибуции и доставки продуктов. Доставка товаров на склад может создавать лишние задержки, повышать затраты и сокращать выручку», — сказано в патенте Wal-Mart.

Патент на похожее изобретение в 2016 году получила американская компания Amazon. Компания планирует уменьшить необходимое на доставку товаров дронами время за счет создания воздушных складов, на которых будет храниться запас товаров и будут размещены беспилотники. Помещение склада будет подниматься с помощью большого дирижабля и размещаться там, где прогнозируется рост спроса на товары.

В июне 2017 Минпромторг предложил с помощью летательных аппаратов(дирижабли, дроны) решать проблемы в логистике и разрабатывать программы по развитию инновационных технологий. По данным ведомства «Почта России» уже ведет переговоры с компаниями о возможности доставлять грузы беспилотниками.

Автор: Анна
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