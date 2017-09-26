+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Walmart доставит товары в холодильник

Ритейлер Walmart в сотрудничестве с производителем «умных» замков August Home тестирует новый сервис доставки: курьер, имеющий разовый пароль на вход в квартиру покупателя, будет оставлять продукты прямо в холодильнике.

Крупнейший в мире розничный ритейлер объявил в пятницу, 22 сентября, о тестировании программы доставки в Силиконовой долине. Клиенты с помощью технологии смарт-дома могут удаленно открывать дверь для работников службы доставки и следить за процессом доставки за счет подключения своего телефона к домашним камерам безопасности.

«Как домовладелец, я все время контролирую этот процесс, — пишет Слоун Эдлстон, вице-президент стратегии и бизнес-операций Walmart по электронной коммерции. — Я наблюдаю весь процесс от начала и до конца через домашние камеры безопасности. Когда я вижу, что сотрудник выходит из моей входной двери, я даже получаю подтверждение, что моя дверь автоматически заблокирована».

Компания анонсировала нововведение в то время, когда Walmart и Amazon.com борются за клиентов, предлагая все более удобные технологии.

Как сообщает пресс-секретарь Walmart Рави Яривала, партнерство Walmart с компанией Smart-Technology August Home и службой доставки Deliv все еще находится на ранних стадиях. Он добавил, что неясно, как долго будет продолжаться текущий тест или как программа может развиваться.

«Мы хотим начать с малого, чтобы иметь возможность испытать и научиться, — сказала Яривала. — Это необязательно может стать нормой. И это может быть не для всех, но мы видим здесь много возможностей».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

25 сентября / Комментарии
«DPD доставит посылки в QIWI постаматы»

«DPD доставит посылки в QIWI постаматы»

DPD в России продолжает расширять географическую доступность своих услуг для получателей. Благодаря партнерству DPD с Группой QIWI, которая обладает самой широкой сетью платежных терминалов самообслуживания по всей территории России, онлайн-покупатели смогут получать свои заказы без очередей в удобное для них время и в наиболее удобных точках города. Постамат устанавливается рядом с платежным терминалом.

далее →

19 сентября / Комментарии
«Почта России» запустит доставку дронами в 2018 году

«Почта России» запустит доставку дронами в 2018 году

В ближайшие полгода «Почта России» планирует запустить в Якутии пилотный проект по доставке посылок беспилотными летательными аппаратами, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Николай Подгузов.

далее →

18 сентября / Комментарии
«Укрпочта» запустила услугу оплаты доставки отправления получателем

«Укрпочта» запустила услугу оплаты доставки отправления получателем

«Укрпочта» запустила в пилотном формате услугу оплаты доставки отправления получателем, а также добавила возможность для отправителя оплатить пересылку почтового перевода. Эти сервисы пользуются большим спросом у тех, кто торгует на различных интернет-площадках.

далее →

15 сентября / Комментарии
Яндекс запустил платформу для решения логистических задач

Яндекс запустил платформу для решения логистических задач

Яндекс запускает Яндекс.Маршрутизацию — платформу для решения логистических задач, которая предназначена для компаний, которые занимаются перевозками или доставкой заказов в городских условиях.

далее →

14 сентября / Комментарии
«Утконос» начал доставлять продукты в почтоматы

«Утконос» начал доставлять продукты в почтоматы

Интернет-ритейлер «Утконос» начал доставлять заказы в 180 автоматических терминалов PickPoint в Москве. Заказы доставляются  в 180 постаматов PickPoint – автоматические терминалы, откуда покупатель может его забрать.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!