Walmart доставит товары в холодильник

Ритейлер Walmart в сотрудничестве с производителем «умных» замков August Home тестирует новый сервис доставки: курьер, имеющий разовый пароль на вход в квартиру покупателя, будет оставлять продукты прямо в холодильнике.

Крупнейший в мире розничный ритейлер объявил в пятницу, 22 сентября, о тестировании программы доставки в Силиконовой долине. Клиенты с помощью технологии смарт-дома могут удаленно открывать дверь для работников службы доставки и следить за процессом доставки за счет подключения своего телефона к домашним камерам безопасности.

«Как домовладелец, я все время контролирую этот процесс, — пишет Слоун Эдлстон, вице-президент стратегии и бизнес-операций Walmart по электронной коммерции. — Я наблюдаю весь процесс от начала и до конца через домашние камеры безопасности. Когда я вижу, что сотрудник выходит из моей входной двери, я даже получаю подтверждение, что моя дверь автоматически заблокирована».

Компания анонсировала нововведение в то время, когда Walmart и Amazon.com борются за клиентов, предлагая все более удобные технологии.

Как сообщает пресс-секретарь Walmart Рави Яривала, партнерство Walmart с компанией Smart-Technology August Home и службой доставки Deliv все еще находится на ранних стадиях. Он добавил, что неясно, как долго будет продолжаться текущий тест или как программа может развиваться.