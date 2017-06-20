«Walmart» тестирует круглосуточный автоматизированный киоск для получения заказов

Американский ритейлер «Walmart» тестирует круглосуточный автоматизированный киоск по выдаче онлайн заказов в одном из розничных магазинов в Оклахоме. Киоск размером 6×24 метра может вмещать до 30 000 товаров, включая замороженные и охлажденные продукты, сообщает издание Retaildive.com.

Для получения заказа из киоска под названием «24-Hour Pickup» клиенту необходимо выбрать вариант «самообслуживания» при онлайн-заказе в ближайшем магазине. Затем клиент получает код подтверждения, который необходимо ввести в киоске, и в течение 60 секунд покупатель может забрать свой заказ.

Круглосуточный автоматический киоск, безусловно, удобен, и клиенты, вероятно, останутся довольны от процесса получения своих заказов в этом по существу крупном торговом автомате. Но будет ли это автоматизированное решение востребованным? Ответ на этот вопрос зависит от того, как и где Walmart сможет развернуть киоски в более широких масштабах. Если, например, киоски выдачи заказов будут расположены рядом с магазинами, то в током случае они скорее всего будут избыточными. Однако киоски могут оказаться востребованными, если Walmart откроет их в стратегических точках отдельно от магазинов.

Параллельно компания тестирует другой формат автоматизированных станций — башен Pickup Tower высотой в пять метров, где реализован похожий принцип: дверь башни автоматически открываются при приближении пользователя, позволяя ему приложить телефон со штрих-кодом на экране к сканеру и получить свой онлайн-заказ.

В последние годы Walmart все чаще старается внедрить новые технологии в свои бизнес-процессы и эксперементирует с доставкой. Совсем недавно WalMart сообщил о тестировании программы, которая отправляет сотрудников магазина доставлять онлайн-заказы в конце их смены. создать обширную сеть с небольшими первоначальными затратами , подобно тому, как Uber Technologies Inc. создала услугу проката, не обладая никакими автомобилями.