Walmart запатентовал новую 3D технологию онлайн-покупок

Крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart планирует запатентовать новую 3D технологию покупки товаров в интернете. Новый патент от сети позволит покупателям просматривать реальные изображения товаров в формате 3D, а не обычные стоковые фотографии перед покупкой в сети.

В Walmart считают, что использование виртуальной реальности снимет последний барьер, удерживающий многих покупателей от покупок в сети интернет, что выведет на новый уровень продажи ритейлера.

«Новая технология позволяет „видеть“ реальный товар перед покупкой, а не только его фото из стока. Через систему, получившую название „Fresh Online Experience“ (FOE), клиенты смогут заказать продукт, выбранный по фото на сайте. Затем, мы направим покупателю еще одно фото — но уже реального продукта, находящегося на складе. Если покупатель одобряет покупку, то мы уже тогда готовим товар на отправку. Технология простая и сейчас довольно доступна каждому потребителю», — рассказали представители Walmart.

«Мы будем первыми, кто применит данную технологию, поэтому мы рассчитываем заметно выделится на рынке онлайн-продаж. Исследования говорят, что потребители не доверяют онлайн-покупкам именно из-за того, что не могут „почувствовать“, „ощутить запах“, „потрогать" и «рассмотреть в подробностях» понравившийся товар. Конечно, мы не можем на данный момент передавать запахи или тактильные ощущения, однако верим, что в недалеком будущем появятся и такие технологии. Наша компания будет идти в ногу с развитием технологий, чтобы наш сервис стал еще доступней и удобней для клиентов Walmart», — заявили в сети.