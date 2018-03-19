Walmart запатентовал шесть дронов для опыления

Крупнейший онлайн-ретейлер США Walmart запатентовал шесть дронов, призванных помочь фермерам. Об этом пишет агентство Reuters, изучившее патентные заявки компании.

Один из беспилотников сможет автоматически опылять фермерские поля. Такие дроны будут оборудованы специальными пыльцевыми распылителями: с их помощью устройство сможет заменить насекомых.

Еще одна система, которую запатентовал Walmart, позволит управлять дронами для поиска вредителей. Беспилотники будут выливать на растения интексициды, помогающие бороться с ними.

Reuters отмечает, что технологии, которые предлагает внедрить компания, помогут фермерам сэкономить и снизить стоимость продукции. Кроме того, поля не придется обрабатывать целиком, и на уход за ними будет тратиться меньше времени.

Пресс-секретарь компании Молли Блакемэн в беседе с агентством заявила, что Walmart не комментирует патентные заявки. Как отметил Джейсон Ласк, возглавляющий направление по исследованию экономики сельского хозяйства в Университете Пердью, инициативы Walmart помогают не только развитию сельского хозяйства, но и фермерам. Теоретически, считает он, в будущем ретейлер может обязать поставщиков покупать продукцию у фермеров, которые внедряют такие технологии.