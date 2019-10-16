Walmart запустила из магазинов прямо в холодильник заказчика

Cеть супермаркетов Walmart запустила анонсированную ранее в июне службу доставки InHome Delivery. Курьеры после заказа доставляют свежие продукты из магазинов прямо в холодильник заказчика, причем в присутствии дома хозяина нет необходимости. Об этом сообщает изданиие Verge.

Сервис InHome Delivery — это инновация в услуге доставки еды, направленная на то, чтобы сохранить время покупателей, поставляя свежие продукты, напитки и предметы первой необходимости прямо в их кухонные или гаражные холодильники. Сегодня эта услуга стала доступна для более миллиона клиентов в трех городах США: Канзас-Сити (штат Миссури), Питтсбург (штат Пенсильвания) и Веро Бич (штат Флорида).

Новый сервис позволит упростить процесс покупки продуктов и поможет облегчить жизнь клиентов супермаркета, теперь им не нужно беспокоиться о том, что нужно найти время и добраться до магазина или быть дома в определенное время для встречи курьера с заказом.

Для активации сервиса InHome Delivery необходимо выполнить несколько условий: зарегистрироваться в системе, оплатить первоначальный взнос в размере $49.95, после этого клиенту будет организована бесплатная установка на дверь дома специального умного замка Level Home или системы доступа Nortek на гаражные ворота, в зависимости от места расположения холодильника. Ежемесячный платеж за пользование сервисом составляет $19.95. Количество заказов и продуктов для доставки в месяц не ограничено, но сумма каждого заказа должна быть не менее $30. Первый месяц пользования сервисом пробный и бесплатный.





Во время выполнения процедуры доставки все действия курьера сервиса InHome Delivery будут записываться и показываться онлайн в специальном приложении для покупателя. После оформления заказа и его упаковки, курьер приедет по нужному адресу, с помощью смартфона разблокирует входной замок, войдет в дом, найдет холодильник и аккуратно положит в него все части заказа, расставив по полкам и нишам. Все ненужные коробки и пустые пакеты от частей заказа после его распаковки будут собраны и выкинуты, это входит в услуги сервиса. Потом курьер прикрепит фирменный стикер внутри холодильника, означающий, что доставка и выгрузка товаров произведена, а затем покинет дом, закрыв за собой дверь.

Клиенты сервиса в это время могут удаленно наблюдать за доставкой, также приложение сервиса позволит клиентам контролировать доступ в свои дома, вплоть до управления электронным замком на двери в случае необходимости.