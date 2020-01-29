WebMoney подключилась к Системе быстрых платежей ЦБ РФ

Международная система WebMoney Transfer сообщает о подключении к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Владельцы P-кошельков WebMoney в российских рублях могут мгновенно отправлять средства по номеру телефона в 38 банков-участников СБП, а также получать входящие переводы. Расчетным банком WebMoney по рублевым кошелькам выступает АО Банк «ККБ».

Пополнение кошелька WebMoney через СБП бесплатно. При переводе средств в другие банки комиссия составляет 2% (из них 0,8% стандартная комиссия WebMoney).

Клиенты участников СБП могут перевести средства на кошелек WebMoney по номеру телефона получателя, выбрав соответствующую опцию в приложении своего банка.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям электронного кошелька необходимо в мобильном приложении или веб-версии WebMoney Keeper перейти в меню «Перевести», выбрать пункт «По номеру телефона», а затем «Через Систему быстрых платежей».

Директор по развитию WebMoney Transfer Петр Дарахвелидзе отметил: «Важно, что в России Центробанк выполняет не только регуляторные функции, но и создает инфраструктуру, которая позволяет участникам рынка существенно снизить операционные издержки».