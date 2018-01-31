WebMoney представила решение для оффлайн-бизнеса

В январе 2018 года Международная система расчетов WebMoney Transfer и компания Эвотор предложили предпринимателям новое решение для приема платежей WebMoney на смарт-терминалах Эвотор. Проект реализован совместно с платежным интегратором PayMaster.

Для проведения платежной операции WebMoney не требуется подключения дополнительного оборудования, достаточно установить бесплатное приложение PayMaster WebMoney на онлайн-кассу Эвотор.

Чтобы принять в качестве оплаты WebMoney, кассиру нужно выбрать способ оплаты PayMaster WebMoney в меню кассы, распечатать QR-код и передать его клиенту для сканирования и подтверждения операции с помощью мобильного приложения WebMoney Keeper, установленного на смартфоне. Клиент также может отсканировать QR-код прямо с экрана кассы. Транзакция происходит за считанные секунды. В случае нехватки средств на электронном кошельке клиенту достаточно отправить фотографию QR-кода другу или родственнику, который сможет произвести оплату из любой точки планеты, где есть интернет.

Андрей Смирнов, коммерческий директор WebMoney: «В связи с постоянно растущей популярностью платежей с мобильных устройств данный способ оплаты будет востребован у молодой и технически-продвинутой аудитории и поможет привлечь новых клиентов из числа 35 миллионов участников системы WebMoney, а также повысить лояльность уже существующих».