WebMoney Transfer исполнилось 20 лет

20 ноября исполнилось 20 лет со дня основания международной системы расчетов WebMoney Transfer. За это время к системе присоединилось почти 40 миллионов пользователей по всему миру.

История WebMoney началась в 1998 году, когда состоялась первая успешная электронная транзакция. Тогда казалось практически невозможным, что перевести средства или оплатить товары и услуги можно прямо из дома с помощью компьютера.

Первым кошельком стал WMZ (ранее WM), эквивалентный доллару США. Сейчас в системе 10 типов кошельков (российский рубль, доллар США, евро, вьетнамский донг, казахстанский тенге, молдавский лей и другие). WebMoney Transfer продолжает расширяться географически и в ближайшее время будет анонсирован запуск в новых странах.

В WebMoney ключевое внимание всегда уделялось вопросам безопасности и сохранности средств пользователей. Система одна из первых на рынке ввела двухфакторную аутентификацию, а также предоставила возможность подтверждения операций без SMS с помощью собственного решения E-NUM.

Сегодня WebMoney — это не только электронный кошелек. Особый упор делается на создание деловой среды для ведения бизнеса в интернете. В программах WebMoney для управления кошельками есть интерфейс для выдачи займов, встроенный мессенджер, возможность совершать защищенные видеовызовы, а также доступ к деловой сети WebMoney Events, где можно создавать тематические группы и вести обсуждения. Всего в системе порядка полусотни сервисов: платформа для сбора средств и коллективных покупок, escrow-сервис, интернет-биржа INDX, кредитный сервис, файловое хранилище и многое другое. Система не взимает дополнительной платы за использование большинства таких сервисов.

Еще один важный рубеж — выход за рамки онлайн-платежей. Теперь расплачиваться с помощью электронного кошелька WebMoney можно не только в интернете, но и в обычных магазинах, аптеках, ресторанах, кафе и на заправках.

В честь своего Дня рождения WebMoney дарит денежное вознаграждение всем участникам системы, кто родился 20 ноября 1998 года и чей показатель BL (Business Level — уровень деловой активности) выше 20.