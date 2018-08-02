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Привлечение клиентов RSS

WhatsApp начнет брать плату за рекламные сообщения

Мессенджер WhatsApp начнет брать плату с корпоративных клиентов за отправку рекламных или сервисных сообщений, сообщается в блоге компании.

Теперь компании перестанут отправлять пользователям лишние сообщения и не будут проводить массовые рекламные рассылки. Сообщения будут по-прежнему защищены сквозным шифрованием, и у пользователей будет возможность заблокировать любую компанию одним нажатием.

Отмечается, что стоимость сообщения будет зависеть от страны и составит от 0,5 до 9 центов США.

«WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами. После запуска приложения WhatsApp Business пользователи сообщали нам, что для них намного проще и удобнее написать компании в чате, чем совершить звонок или отправить электронное письмо. Сегодня мы предоставляем еще больше возможностей для компаний, которым необходимы более мощные средства для общения с их клиентами», — сообщили в WhatsApp.

Кроме того, мессенджер предоставит бизнесу несколько возможностей общаться с клиентами. Первый — клиент может оставить компании свой номер для обратной связи в WhatsApp. Второй — возможность быстро связаться с компанией посредством значка прямой связи, который будет появляться на веб-сайте или в рекламе компании на Facebook. Третий — обращение в службу поддержки компаний.

Автор: Анна
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