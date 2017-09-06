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WhatsApp работает над бесплатным приложением для малого и среднего бизнеса

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, разрабатывает приложение WhatsApp Business для малого и среднего бизнеса. Компании заведут официальные аккаунты и мессенджер упростит им процедуру общения с клиентами, сообщается в официальном блоге WhatsApp.

Приложение WhatsApp Business для небольших предприятий будет бесплатным. Кроме того, разрабатывается платный вариант мессенджера для крупных корпораций (авиалинии, банки или онлайн-ретейлеры). Это позволит им оповещать клиентов, например, о времени вылета или о времени доставки. В отличие от Facebook Messenger, который приносит основной доход за счёт рекламы, модель монетизации WhatsApp будет основываться на функциях простой обработки клиентских запросов и отправки подписчикам уведомлений с информацией.

Отличить компанию от индивидуального пользователя можно будет по специальному значку. Чтобы связаться с клиентом, компания должна будет получить его согласие. Также возможно поставить запрет предприятию на отправку сообщений.

"Мы слышали истории от владельцев магазинов, которые используют WhatsApp для общения с сотнями их клиентов с помощью одного смартфона, а также от людей, которые не были уверены, насколько данный бизнес достоверен, и можно ли ему доверять. В ближайшие месяцы мы будем тестировать новые функции, с целью устранить данные барьеры и упростить общение наших пользователей с компаниями, если они хотят общаться с помощью WhatsApp. Наш подход очень прост — мы хотим использовать знания, которые мы получили помогая людям общаться друг с другом, чтобы помочь людям общаться с компаниями, которые им важны.",- говорится в сообщении.

Автор: Анна
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