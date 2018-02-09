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WhatsApp тестирует собственную платежную систему

Мессенджер WhatsApp запустил тестирование своей платежной системы под названием WhatsApp Pay. С помощью нового сервиса пользователи популярного мессенджера смогут оплачивать услуги и покупки через смартфон. Об этом сообщает издание Telecomtalk.info.

Известно, что функция уже доступна в бета-версии приложения для смартфонов на базе iOS и Android в Индии. При этом денежные переводы возможны исключительно между кошельками WhatsApp Pay. Разработчики намерены снять это ограничение, чтобы платежная система могла взаимодействовать и с другими сервисами.

Компания уже заключила партнерские контракты с ведущими банками Индии. К примеру, пользователи получили возможность синхронизировать платежную систему мессенджера со своей банковской картой.

Автор: Анна
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