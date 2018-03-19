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Wikimart выплатит Финпромбанку долгов на 2,4 млрд руб

Один из самых успешных стартапов в области интернет-торговли Wikimart выплатит Финпромбанку более 2,4 млрд руб. по задолженностям и штрафам. Такое решение принял Арбитражный суд города Москвы в марте этого года.

Финансовые проблемы Wikimart начались с 2016 года, тогда к организации было подано 56 исков с требованиями на общую сумму более 69,2 млн руб. Тогда отмечалось, что проблемы ритейлера связаны с трудностями основного кредитора компании — Финпромбанка. Wikimart был создан студентами Стэнфорда российского происхождения — Камилем Курмакаевым и Максимом Фалдиным.

«Викимарт», который мы с Камилем основали летом 2008 года, перестал существовать. Еще есть юридическое лицо (будет признано банкротом в феврале), у него есть генеральный директор (если не дурак, уволится до конца года). Но компании больше нет«,комментировал Максим Фалдин, сооснователь Wikimart, 15 декабря 2016 года.

Несмотря на неоднократные процедуры банкротств, компания является действующей, а заявления отозваны. Сейчас Финпромбанк взыскивает 2,3 млрд руб. с ООО «Викимарт Лимитед», учредителя компании, который зарегистрирован на Кипре. Заседание по делу пройдет летом этого года. Отмечалось, что в конце февраля этого года Финпромбанк, который сейчас находится под контролем АСВ, планировал обратиться в суд, чтобы признать «Викимарт» банкротом.

Компания Wikimart была основана в 2008 году. В первые годы существования она являлась единой платформой (витриной), объединяющей независимых продавцов в интернете. Осенью 2011 года компания открыла собственный интернет-магазин. На сайте wikimart.ru было представлено более 2 млн товаров от нескольких тысяч магазинов, включая собственный ритейл.

Автор: Анна
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