Wikimart закрыл магазин-склад в Москве и остался должен арендодателю 84,4 млн рублей

Компания «Кэпитал Хаус», управляющая одноименным бизнес-комплексом, подала в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать с ритейлера Wikimart 84,4 млн рублей в качестве задолженности за аренду помещения. Речь идёт об аренде помещений для магазина-склада «Wikimart-центр», который ритейлер открыл в августе 2015 года. Тогда гендиректор компании Андрей Кленин говорил о планах запустить сеть таких точек. Инвестиции в один магазин-склад,по его словам, составили $1 млн.

Wikimart арендовал на территории Capital House помещение общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Большая часть этих площадей была оборудована под складские помещения, где хранилось более 10 тысяч товарных наименований. Под торговое помещение было выделено 300 квадратных метров, его оборудовали терминалами для заказа, примерочными, кассами и зоной выдачи товаров. С декабря 2016 года этот магазин не работает, сообщает издание VC.ru со ссылкой на «Кэпитал Хаус». По словам представителей компании, его закрыл сам ритейлер.

В конце 2016 года стало известно, что Wikimart закрыл свои офисы в Москве, Чебоксарах и Новосибирске. Многим сотрудникам не выплатили бонусные части зарплаты за октябрь 2016 года, ограничившись одними окладами.

В середине декабря основатель Wikimart Максим Фалдин разместил на своей странице в Facebook письмо к сотрудникам, в котором заявил, что компания фактически прекратила существование, все ее активы были разворованы, а в феврале юрлицо будет признано банкротом. Гендиректор ритейлера Андрей Кленин в ответ назвал заявление Фалдина пиаром.