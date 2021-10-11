Wildberries больше не нарушает условия Visa

Международная платежная система Visa больше не фиксирует нарушений своих правил со стороны онлайн-ритейлера Wildberries, сообщает РБК. Письма с соответствующим сообщением Visa разослала банкам-эквайерам в конце прошедшей недели, рассказали два источника на платежном рынке.

Представитель Visa подтвердил информацию об устранении нарушений и отметил, что позиция платежной системы заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa.

Wildberries приветствует решение о снятии претензий с банков-эквайеров, сообщил представитель ритейлера. По его словам, Wildberries действовала в строгом соответствии с законодательством: она лишь предоставила скидки 2% по российским платежным системам «Мир», SberPay и Системе быстрых платежей.

Ранее Wildberries объявил, что при оплате заказов картами «Мир», через СБП или SberPay покупатели смогут сэкономить на покупках 2% от их стоимости. После начала акции на сайте онлайн-ритейлера стала отображаться не скидка к цене товара при оплате российскими платежными системами, а надбавка в размере 2% при оплате картами Visa и Mastercard. Представители международных платежных систем заявили о недопустимости введения дополнительных комиссий, расценили это решение как нарушение их правил и попросили банки-эквайеры разобраться в ситуации: отказ от исправления нарушений обернулся бы для них штрафами в десятки тысяч долларов.

В Wildberries эту акцию называли скидкой при оплате по российским платежным системам. Новую ценовую политику онлайн-ритейлер объяснил тем, что у международных платежных систем более высокие межбанковские комиссии за прием карт к оплате, поэтому теперь они будут отображаться в стоимости товара.

По словам представителя Wildberries, доля российских платежных систем в обороте Wildberries выросла с 24% в начале августа до 54% в начале октября. Самой популярной платежной системой на сегодняшний день на Wildberries является карта «Мир» — ее оборот вырос более чем в два раза. По SberPay оборот увеличился в 25 раз, по СБП — в 20 раз.