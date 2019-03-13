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Wildberries готовится выйти в Европу

Российский онлайн-магазин Wildberries готовится выйти в Европу. Первая в регионе площадка ритейлера может открыться в Польше уже к этому лету, сообщает «Коммерсантъ».

Помимо России Wildberries уже работает в Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Армении. Польша может стать первым для онлайн-ритейлера европейским рынком.

Польша удобна с точки зрения логистики и соседства страны с Белоруссией, где у ритейлера уже есть опыт работы, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, в стране есть интересные локальные бренды, с которыми можно наладить партнерство, добавляет управляющий партнер Data Insight Борис Овчинников. Но, предупреждает Михаил Бурмистров, в Польше Wildberries все равно придется конкурировать с такими сильными международными ритейлерами, как Amazon и AliExpress, а также местными игроками: Answear, Zoio, Dstreet. Эксперт считает это хорошей базой для дальнейшей экспансии Wildberries как минимум в страны Центральной и Восточной Европы.

Первоначальные затраты Wildberries на запуск в Польше господин Бурмистров оценивает примерно в €5 млн. По его словам, в сумму входят расходы на аренду дополнительных складских помещений, офисов, базовую отладку процессов и пр.

Автор: Анна
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