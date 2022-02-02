Wildberries хочет поощрит продавцов за быструю доставку заказов

Маркетплейс Wildberries снизит комиссию для продавцов, которые привозят товары быстрее нормативных сроков. Она будет уменьшатся на 0,1% за каждый сэкономленный час, который пройдет с момента заказа товара на маркетплейсе до его поступления в логистический центр.

По оценкам компании, новая программа субсидирования позволит снизить сроки доставки товаров покупателям примерно в 2 раза. Под нее подпадают все категории товаров, в том числе продукты, детские товары, электроника, товары для здоровья, одежда и др.

«Дистанционный режим работы возвращается — таким образом, все больше россиян будут в ближайшее время работать из дома. В этой связи мы считаем необходимым поддержать как покупателей — ускорить сроки доставки заказов, так и предпринимателей — предоставить вознаграждение за более быструю логистику товаров», — сказали в Wildberries.

Действовать снижение комиссии будет единоразово — на каждый заказ, доставленный быстрее указанного срока.

Чем быстрее продавец привезёт заказ на склад, тем ниже будет комиссия площадки. При этом её минимальный размер составит 3% — сейчас в зависимости от категории комиссия составляет 3-5%.