Wildberries начал доставлять готовые блюда из ресторанов

Wildberries запустил доставку из заведений общепита в Москве, сообщила пресс-служба компании. Сейчас доставка осуществляется из сети ресторанов «Бакинский бульвар», в дальнейшем количество заведений и география доставки будут увеличиваться за счет присоединения новых партнеров, говорится в пресс-релизе.

Новый сервис сможет помочь заведениям, которые столкнулись со снижением спроса из-за роста заболеваний коронавирусом, отмечают представители Wildberries.

Доставка осуществляется самостоятельно за счет сервисных служб ресторанов. В режиме реального времени они получают информацию о заказах, после чего организуют их логистику до покупателей в рамках заранее выбранной территориальной зоны.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что эта комиссия ниже, чем у Delivery Club и «Яндекс.Еды». В Delivery Club сообщили, что стандартная комиссия для размещения ресторана составляет 20%, а доставка курьерами — 35%. Представитель «Яндекс.Еды» данные не предоставил.

По словам экспертов, слабое развитие сегмента доставки у самих ресторанов может помешать подключению новых партнёров к маркетплейсам. В то же время, они отмечают, что из-за коронавирусных ограничений доля доставки в продажах сети стала расти и чем больше дополнительных каналов продаж, тем лучше.

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