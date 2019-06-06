Интернет-магазин Wildberries начал доставлять продукты из магазинов «Вкусвилл», сообщают «Ведомости». Бакалея и продукты с длительным сроком хранения уже появились на сайте интернет-магазина.

На сегодняшний день «Вкусвилл» сотрудничает со многими службами доставки, среди которых Instamart, iGooods, Golama, SaveTime. Помимо этого, розничная сеть супермаркетов работает с интернет-магазином «Утконос» и сетью «Перекресток». Переговоры ведутся с онлайн-магазином «Комус» и сервисом доставки «Несу еду» в Зеленограде.

«26 мая 2019 г. появился первый артикул нашего товара на платформе Wildberries. И первая продажа случилась в первые 30 минут», — комментирует руководитель направления электронной коммерции «Вкусвилла» Лариса Романовская.

«На данный момент добавлен добавлен 71 товар. Будем оценивать спрос, покупки и реагировать на запрос покупателей. Но товаров категорий „фреш“ и „ультрафреш“ (то есть овощей, фруктов, молочной продукции, мяса и др. товаров с очень короткими сроками годности) на Wildberries, скорее всего, не появится. Под работу с такими категориями товаров их логистика, увы, не настроена», — отмечает Лариса Романовская.

Представители «Вкусвилл» сообщили «Ведомостям», что таким способом ритейлер планирует начать доставку в регионы, а также расширить ассортимент для онлайн-продаж.

Ранее «Вкусвилл» стал соучредителем ООО «Парим-варим», созданного для открытия сети кулинарий в Москве. Все заведения будут размещаться отдельно от магазинов «Вкусвилл». Эксперты считают, что таким способом компания тестирует формат перед активным внедрением кулинарий в магазины.