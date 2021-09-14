Wildberries начал консультировать ритейлеров по переходу на «новую ценовую политику»

Российские ритейлеры задумались о предоставлении скидок при оплате товаров российскими платежными системами, как это ранее сделал Wildberries, сообщает Forbes со ссылкой на представителей маркетплейса. Он проводит консультации с предпринимателями и помогает им в переходе на «новую ценовую политику»

С 16 августа ритейлер Wildberries стал отображать комиссию в 2% при оплате покупок через Visa и Mastercard. Маркетплейс предложил экономить, рассчитываясь через отечественные «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay — для них комиссия обнулилась. Как заявили представители Wildberries, иностранные платёжные системы завышают сборы. После этого в Visa заявили о начале расследования, а в Mastercard обвинили Wildberries дискриминации пользователей.

Вторым крупным ритейлером, который перейдет на модель скидок по российским платежным системам, может стать сеть электроники и товаров для дома «220Вольт», уточнила пресс-служба Wildberries. Там же рассказали, что интересу бизнеса поспособствовал «продолжающийся рост тарифов со стороны международных платежных систем, а также подтверждение со стороны регуляторов правомерности новой ценовой политики Wildberries».

«Мы проводим консультации с российскими предпринимателями, помогаем им в переходе на новую ценовую политику. В нашей компании готовы оказывать необходимую юридическую и административную поддержку — поэтому мы призываем российский бизнес присоединяться к нам», — рассказал представитель пресс-службы, добавив, что международные платежные системы продолжают оказывать «беспрецедентное давление на российские банки».

Мы внимательно следим за тональностью взаимодействия между платежными системами и банками. Обо всех фактах нарушения законодательства и угрозах российскому финансовому сектору мы информируем профильные ведомства. Мы расцениваем попытки оказать влияние на российский частный бизнес как незаконное вмешательство и давление извне«, — сообщили в Wildberries.

Как сообщает компания, за неполный месяц с 16 августа по 12 сентября доля российских платежных систем на Wildberries увеличилась больше чем в два раза и превысила 50%. Самым популярным способом оплаты у клиентов маркетплейса стала карта «Мир» — ее оборот вырос в два раза. По SberPay оборот увеличился в 14 раз, по Системе быстрых платежей (СБП) — в девять раз. «Как мы видим, расстановка сил среди основных игроков рынка начала стремительно меняться. Полагаем, что с повсеместным переходом на новую платежную модель монополия западных платежных систем в нашей стране навсегда уйдет в прошлое», — заключил представитель ритейлера.