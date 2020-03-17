Wildberries начал продавать авиабилеты

На Wildberries теперь можно купить авиабилеты на внутренние и международные рейсы, для этого на сайте создали специальный раздел. Новый сервис сделан вместе с «Випсервис» — крупнейшей компанией по закупке железнодорожных и авиабилетов.

Решение о выходе в сегмент продаж авиабилетов Wildberries принял еще в 2019 году. Перед запуском сервиса продажи авиабилетов на всей территории России его тестировали в течение последнего месяца в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве.

В будущем на сайте расширят список компаний-партнеров и направлений для полетов. В дальнейшем Wildberries намерен расширять число авиакомпаний-партнеров, а также планирует открыть продажи билетов и на другие виды транспорта, добавили в онлайн-ритейлере.