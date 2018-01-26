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Wildberries начал продажи детского питания

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Перекресток
Перекресток
Продукты питания

Онлайн-ритейлер Wildberries с 2018 года начал продажи детского питания, рассказала «Ведомостям» директор по развитию ассортимента интернет-магазина Золина Саральпова.

Одна из основных групп целевой аудитории Wildberries — это мамы, поэтому детское питание удачно дополнит основной ассортимент, пояснила Саральпова.

Ритейлер планирует расширить продовольственный ассортимент. По словам Саральповой, сейчас компания ведёт переговоры с крупными производителями продуктов питания. В первую очередь речь о товарах с длительными сроками хранения — бакалее, приправах и так далее. Добавлять в ассортимент скоропортящиеся продукты Wildberries пока не планирует.

Бизнес Wildberries начинался с продаж одежды и обуви. По итогам 2016 года аналитики Data Insight назвали компанию крупнейшим интернет-ритейлером в России с онлайн-продажами на уровне 45,6 млрд рублей. Выручка Wildberries в России в 2017 году выросла на 35% и составила 63,8 млрд рублей, сообщила Саральпова.

Управляющий сервисом доставки продуктов iGooods Григорий Кунис считает, что Wildberries испытывает на себе «эффект Amazon», который недавно купил сеть супермаркетов. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров говорит, что появление у ряда сервисов сегмента продуктов питания связано с завышенными ожиданиями, что россияне станут заказывать еду через интернет.

Wildberries ожидает скорой сдачи в эксплуатацию первой очереди большого распределительного центра на Симферопольском шоссе (общая площадь должна будет составить 145 тысяч квадратных метров). В компании отмечают, что после этого у нее появятся больше логистических возможностей, в том числе для работы с продуктами питания.

По прогнозам инвестбанка UBS на начало 2018 года, продажи еды будут самым быстрорастущим сегментом в российской онлайн-торговле в следующие пять лет. За последние два года на этот рынок вышли розничные сети «Перекрёсток» и «О'Кей», а также интернет-магазин Ozon.

Компании и сервисы: Перекресток, ОКЕЙ, Окей
Автор: Анна
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