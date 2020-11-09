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Wildberries начал снимать товары с продажи за отказ установить скидку в 25% на товары

Интернет-магазин Wildberries потребовал от поставщиков установить скидку в 25% на свои товары с 4 по 10 ноября. Продукция продавцов, которые откажутся соблюдать требования, будет снята с продажи до 11 числа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

«По сути, с таким дисконтом мы продаем товары по себестоимости или в убыток. Получается, что у нас нет выхода, потому что Wildberries — это четверть выручки нашей компании», — рассказал изданию один из собеседников.

По правилам онлайн-платформы, если продавец не выполняет условия акции, то его товар становится временно недоступен, чтобы не вводить в заблуждение покупателей во время распродажи, подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Wildberries.

Кроме этого, продавцы жалуются, что магазин самостоятельно установил скидку в 25% на их товар. В ответ на это Wildberries сообщил, что «участие в любой акции является добровольным — поставщики самостоятельно принимают соответствующие решения».

Один из собеседников «Ведомостей» в ответ на жалобу об условиях получил письмо, в котором Wildberries сообщает о готовности прекратить сотрудничество с поставщиками, которые не участвуют в распродаже.

Автор: Анна
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