+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Wildberries начал торговлю в Европе

С января 2020 года товары крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries можно купить на территории Евросоюза, сообщают «Ведомости». Сейчас уже функционирует сайт, на котором доступны порядка 13,5 тыс. товаров из Wildberries.

Жителям Польши теперь доступны игрушки, обувь и аксессуары крупнейших российских и зарубежных производителей. Ассортимент магазина будет расширятся. В ближайшее время компания намерена открыть магазин в Словакии.

Оборот Wildberries за девять месяцев 2019 года, как показали собственные данные компании, составил 140 млрд рублей. Согласно прогнозам, общий оборот за 2019 год может достичь 220 млрд рублей. О планах Wildberries о выходе на европейский рынок стало известно в конце прошлого года. Тогда речь шла о постройке склада площадью 300 тыс. м2 в Словакии за 200 млн евро.

На данный момент почти все заказы с польского сайта доставляются из России. На территории Польши есть склад, но, как говорит представитель компании, он совсем небольшой. Где он находится — неизвестно. Польша стала первой страной, которую освоил Wildberries, поскольку там в последнее время растет популярность онлайн-шопинга.

Сейчас у Wildberries более шести тыс. собственных пунктов выдачи заказов в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В Польше такой пункт пока один, но Wildberries планирует открыть еще 100, говорит представитель компании. Сроков он не раскрыл.

В конце 2019 года американский Forbes включил основательницу ритейлера Wildberries Татьяну Бакальчук в список наиболее заметных новых миллиардеров 2019 года. Как уточняется, она стала второй женщиной-миллиардером в России после президента Inteco Management Елены Батуриной.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 декабря 2019 / Комментарии
SmartPrice запустил trade-in смартфонов в Беларуси, Казахстане и Киргизии

SmartPrice запустил trade-in смартфонов в Беларуси, Казахстане и Киргизии

Российский оператор SmartPrice, выкупающий мобильные устройства в российских розничных сетях, организовал trade-in за пределами Российской Федерации — в Беларуси, Казахстане и Киргизии.

далее →

20 декабря 2019 / Комментарии
Яндекс.Маркет запустил спецпроект с LEGO

Яндекс.Маркет запустил спецпроект с LEGO

Яндекс.Маркет запустил спецпроект с компанией LEGO в рамках кампании «Rebuild the World. Построй свой мир». Его цель — показать, что при сборке конструктора не стоит ограничиваться только инструкцией.

далее →

18 декабря 2019 / Комментарии
Маркетплейс Беру начал продавать ювелирные украшения

Маркетплейс Беру начал продавать ювелирные украшения

На маркетплейсе Беру открылась категория «Ювелирные украшения». Сейчас там можно заказать серьги, кольца, подвески, браслеты и цепи из золота, серебра и платины, а также бижутерию.

далее →

18 декабря 2019 / Комментарии
Hoff вышел на маркетплейс goods.ru

Hoff вышел на маркетплейс goods.ru

Товары гипермаркета мебели и товаров для дома Hoff появились на сайте маркетплейса goods.ru, входящего в группу компаний «М.Видео — Эльдорадо». Goods.ru стал первым маркетплейсом, с которым Hoff заключили партнерство. До этого приобрести товары сети можно было только на сайте гипермаркета и в розничных магазинах.

далее →

12 декабря 2019 / Комментарии
Mail.ru Group запускает новый медиапродукт с METRO Cash & Carry

Mail.ru Group запускает новый медиапродукт с METRO Cash & Carry

Mail.ru Group представила новый медиапроект Hi-chef. Кулинарный ресурс был разработан специально для смартфонов, а голосовое управление делает его максимально удобным для всех современных пользователей, которые любят готовить. Партнером проекта стал METRO Cash & Carry. В рамках сотрудничества будет доступна опция быстрого оформления доставки необходимых продуктов прямо на сайте проекта.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!