Wildberries начал торговлю в Европе

С января 2020 года товары крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries можно купить на территории Евросоюза, сообщают «Ведомости». Сейчас уже функционирует сайт, на котором доступны порядка 13,5 тыс. товаров из Wildberries.

Жителям Польши теперь доступны игрушки, обувь и аксессуары крупнейших российских и зарубежных производителей. Ассортимент магазина будет расширятся. В ближайшее время компания намерена открыть магазин в Словакии.

Оборот Wildberries за девять месяцев 2019 года, как показали собственные данные компании, составил 140 млрд рублей. Согласно прогнозам, общий оборот за 2019 год может достичь 220 млрд рублей. О планах Wildberries о выходе на европейский рынок стало известно в конце прошлого года. Тогда речь шла о постройке склада площадью 300 тыс. м2 в Словакии за 200 млн евро.

На данный момент почти все заказы с польского сайта доставляются из России. На территории Польши есть склад, но, как говорит представитель компании, он совсем небольшой. Где он находится — неизвестно. Польша стала первой страной, которую освоил Wildberries, поскольку там в последнее время растет популярность онлайн-шопинга.

Сейчас у Wildberries более шести тыс. собственных пунктов выдачи заказов в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В Польше такой пункт пока один, но Wildberries планирует открыть еще 100, говорит представитель компании. Сроков он не раскрыл.

В конце 2019 года американский Forbes включил основательницу ритейлера Wildberries Татьяну Бакальчук в список наиболее заметных новых миллиардеров 2019 года. Как уточняется, она стала второй женщиной-миллиардером в России после президента Inteco Management Елены Батуриной.