+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Wildberries начала брать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Российский маркетплейс Wildberries начал брать комиссию при оплате заказов с использованием платёжных систем Visa и Mastercard.

Редакция «Кода Дурова» поделилась информацией, что с 16 августа 2021 года комиссия при оплате картами Visa и Mastercard составляет 2% от стоимости товара. В случае оплаты с использованием российских платёжных систем МИР, СБП и SberPay, комиссия отсутствует.

Чуть позже пресс-служба Wildberries распространила сообщение о том, что компания ввела сниженные цены на оплату заказов российскими платежными системами. И теперь скидку в размере до 2% можно получить, если расплатиться:

  • картой системы «Мир»;
  • через Систему быстрых платежей (Wildberries поддерживает оплату по QR-кодам);
  • через систему SberPay (куда можно подключить только карты, эмитированные Сбербанком). Wildberries стал первым онлайн-магазином, который начал принимать оплату через эту систему.

Как утверждают в компании, так клиенты смогут сэкономить в сумме около 40 миллионов рублей каждый день. В целом система теперь будет показывать комиссию отдельно для каждого способа оплаты. Учитывая, что у каждой платежной системы свои тарифы на прием платежей, клиент сможет выбирать оптимальный для себя вариант.

В компании Visa заявили, что уже расследует введение крупнейшим российским маркетплейсом Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем.

«Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными», — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что компания «последовательно выступает против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе». В компании не уточнили, какие санкции могут быть применены к Wildberries.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

16 августа / Комментарии
Visa запустила в России технологию удаления данных карт со сторонних сайтов

Visa запустила в России технологию удаления данных карт со сторонних сайтов

Visa запустила в России функционал, который позволяет держателям карт удалять данные своего «пластика» со сторонних сайтов и приложений. В крупнейших банках уже начали подготовку к внедрению сервиса и планируют реализовать технологию в ближайшее время.

далее →

16 августа / Комментарии
Яндекс расширил возможности платёжной системы Yandex Pay

Яндекс расширил возможности платёжной системы Yandex Pay

Команда Яндекса объявила о расширении возможностей платёжной системы Yandex Pay. Теперь баллы Яндекс.Плюса можно получать не только на сайтах и сервисах Яндекса, но и на сайтах и сервисах других компаний. 

далее →

10 августа / Комментарии
В правительстве начали обсуждение приватизации платёжной системы «Мир»

В правительстве начали обсуждение приватизации платёжной системы «Мир»

В Минфине обсуждают приватизацию Национальной системы платёжных карт (НСПК), компании — оператора платёжной системы «Мир». Тему приватизации НСПК поднял на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров.

далее →

9 августа / Комментарии
Wildberries переименовал банк «Стандарт кредит» в «Вайлдберриз банк»

Wildberries переименовал банк «Стандарт кредит» в «Вайлдберриз банк»

Российский онлайн-ретейлер Wildberries переименовал купленный ранее банк «Стандарт кредит» в «Вайлдберриз банк». Cогласно данным системы «Контур.Фокус», изменения в учредительные документы, содержащиеся в ЕГРЮЛ, внесены 5 августа.

далее →

5 августа / Комментарии
Яндекс.Маркет запустил покупки в кредит

Яндекс.Маркет запустил покупки в кредит

За товары на Яндекс.Маркете пользователи теперь могут платить в кредит. Первым партнёром сервиса по этой услуге стал Тинькофф. Кредитную заявку можно подать на маркетплейсе прямо во время оформления заказа — и банк рассмотрит её меньше чем за две минуты.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!