Wildberries начала брать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Российский маркетплейс Wildberries начал брать комиссию при оплате заказов с использованием платёжных систем Visa и Mastercard.

Редакция «Кода Дурова» поделилась информацией, что с 16 августа 2021 года комиссия при оплате картами Visa и Mastercard составляет 2% от стоимости товара. В случае оплаты с использованием российских платёжных систем МИР, СБП и SberPay, комиссия отсутствует.

Чуть позже пресс-служба Wildberries распространила сообщение о том, что компания ввела сниженные цены на оплату заказов российскими платежными системами. И теперь скидку в размере до 2% можно получить, если расплатиться:

картой системы «Мир»;

через Систему быстрых платежей (Wildberries поддерживает оплату по QR-кодам);

через систему SberPay (куда можно подключить только карты, эмитированные Сбербанком). Wildberries стал первым онлайн-магазином, который начал принимать оплату через эту систему.

Как утверждают в компании, так клиенты смогут сэкономить в сумме около 40 миллионов рублей каждый день. В целом система теперь будет показывать комиссию отдельно для каждого способа оплаты. Учитывая, что у каждой платежной системы свои тарифы на прием платежей, клиент сможет выбирать оптимальный для себя вариант.

В компании Visa заявили, что уже расследует введение крупнейшим российским маркетплейсом Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем.