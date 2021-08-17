Wildberries начала брать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard
Российский маркетплейс Wildberries начал брать комиссию при оплате заказов с использованием платёжных систем Visa и Mastercard.
Редакция «Кода Дурова» поделилась информацией, что с 16 августа 2021 года комиссия при оплате картами Visa и Mastercard составляет 2% от стоимости товара. В случае оплаты с использованием российских платёжных систем МИР, СБП и SberPay, комиссия отсутствует.
Чуть позже пресс-служба Wildberries распространила сообщение о том, что компания ввела сниженные цены на оплату заказов российскими платежными системами. И теперь скидку в размере до 2% можно получить, если расплатиться:
- картой системы «Мир»;
- через Систему быстрых платежей (Wildberries поддерживает оплату по QR-кодам);
- через систему SberPay (куда можно подключить только карты, эмитированные Сбербанком). Wildberries стал первым онлайн-магазином, который начал принимать оплату через эту систему.
Как утверждают в компании, так клиенты смогут сэкономить в сумме около 40 миллионов рублей каждый день. В целом система теперь будет показывать комиссию отдельно для каждого способа оплаты. Учитывая, что у каждой платежной системы свои тарифы на прием платежей, клиент сможет выбирать оптимальный для себя вариант.
В компании Visa заявили, что уже расследует введение крупнейшим российским маркетплейсом Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем.
«Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными», — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что компания «последовательно выступает против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе». В компании не уточнили, какие санкции могут быть применены к Wildberries.