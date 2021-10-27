Wildberries начала тестирование дронов для доставки заказов

Wildberries начала проводить тестовые полеты беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для доставки заказов в труднодоступные регионы страны, говорится в сообщении компании.

«Россия — страна очень большая, при этом часть населенных пунктов являются крайне труднодоступными из-за сложных условий доставки. Поэтому мы начали изучать применение дронов для доставки заказов», — отметила пресс-служба компании.

Испытания проводятся в Подмосковье, а потом продолжатся в Иннополисе (Татарстан).

Для транспортировки малогабаритных грузов тестируются дроны с дальностью полета 300 км и максимальной полезной нагрузкой 200 кг. В зависимости от модели беспилотные летательные аппараты работают как на бензиновом двигателе, так и с помощью перезаряжаемого аккумулятора, сообщила компания.