Wildberries начнёт продавать товары мелких производителей

Интернет-магазин Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами и запланировал привлечь таким способом до трёх тысяч партнёров к 2020 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании. По такому же принципу работает китайский маркетплейс AliExpress.

Ритейлер планирует привлечь таким образом к 2020 г. до 3 тыс. новых партнеров, сообщил изданию директор по развитию компании Вячеслав Иващенко. Работа с малым бизнесом — часть стратегии ритейлера. Сейчас с ним работают 15 тыс. поставщиков, из них 9 тыс. — представители малого и среднего бизнеса, отметил он. Среди возможных партнеров могут быть начинающие производители одежды, обуви, аксессуаров и сувениров. Взаимоотношения с ними будут происходить в электронном виде на специальном портале.

Взаимодействие с самозанятыми, как и другими поставщиками, происходит на специальной площадке. Комиссия магазина — 19%.

Продукцию мелких производителей, но только из Китая продает AliExpress. По этому пути Wildberries идет не случайно, так как это позволит онлайн-ритейлеру расширить ассортимент уникальными товарами, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, таким образом Wildberries получит сильное конкурентное преимущество, а малые поставщики будут очень заинтересованы в работе с такой крупной площадкой. По собственным данным, онлайн-магазин продает до 500 тыс. единиц товаров ежедневно.