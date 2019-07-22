Wildberries назван самым быстрорастущим ритейлером

Информационно-аналитическое агентство INFOLine опубликовало итоги Исследования «INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года». Самым быстрорастущим ритейлером стал интернет-магазин Wildberries (по данным рейтинга 100 ведущих компаний ритейла INFOLine, занимает 18 место, укрепив свои позиции на 9 пунктов в 2018 году).

Собственная сеть пунктов выдачи заказов Wildberries насчитывает 4,8 тыс. точек, а к концу 2019-го их количество планируется увеличить до 6 тыс.

Wildberries существенно расширила ассортимент, включила детское питание, продукты питания с длительным сроком хранения, электроники и ряд других категорий. В 2019-ом планируется расширение премиум-брендов одежды, обуви, аксессуаров и других.

Кроме Wildberries в TOP-3 быстрорастущих сетей также вошли интернет-магазин Ozon (48 место в рейтинге «INFOLine Retail Russia TOP-100»; на 23 позиции лучше по сравнению с 2017 годом) и торговая сеть «ВкусВилл» (32 место в рейтинге «INFOLine Retail Russia TOP-100»; на 19 позиций лучше по сравнению с 2017 годом).

Интернет-магазин Wildberries — российский международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других. Помимо России работает также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. В 2019 году компания планирует выйти на рынок ЕС.