Маркетплейс Wildberries объявил о запуске франшизы в Белоруссии, Казахстане и Армении. В этих странах предприниматели могут самостоятельно открывать партнёрские пункты выдачи заказов (ППВЗ) и зарабатывать на комиссии от выдачи заказов.

Открыть партнёрскую точку выдачи может любое юридическое лицо. Для этого нужно зарегистрироваться в мобильном приложении WB Point на базе iOS или Android и предоставить информацию о помещении. Через него также можно работать с заказами и покупателями, в том числе проводить финансовые операции.

«Wildberries запустил продажи в Белоруссии 2012 году, в 2014 году — вышел на рынок Казахстана, а в 2018 г. — на рынок Армении. Мы видим, что популярность онлайн-покупок в этих странах продолжает расти быстрыми темпами, поэтому мы планируем значительно нарастить сеть точек выдачи заказов Wildberries совместно с местным бизнесом. Став владельцем партнерского пункта выдачи заказов, предприниматели получают стабильный доход благодаря большому покупательскому трафику Wildberries. Каждый день у нас оформляется свыше 2,3 млн заказов и покупательская активность продолжает расти», — рассказали в пресс-службу Wildberries.

Wildberries предоставляет субсидии в виде повышенного вознаграждения от оборота ППВЗ в первые четыре месяца работы. Также предприниматели смогут приобрести мебель в рассрочку для благоустройства помещения. В компании считают, что такая программа субсидий позволит предпринимателям быстрее окупить вложения.

Компания открыла первые партнёрские пункты выдачи заказов в сентябре 2020-го. Сейчас в России их более 8,5 тыс. За год средний оборот таких предприятий вырос в 1,5 раза до 4−5 млн руб. в месяц, отметили в компании.