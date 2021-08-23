Wildberries обвинил Visa и Mastercard в давлении на российский рынок

Иностранные платежные системы угрожали санкциями в адрес российских банков в связи с решением Wildberries предоставить скидки клиентам при оплате через отечественные сервисы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

Подобные действия Wildberries оценивает как попытку давления на отечественные финансовые организации, а также ограничение их деятельности. Кроме того, компания заявила, что зарубежные платежные системы таким образом пытаются воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке.

По информации РБК, Visa действительно направила письмо, в котором призвала кредитные организации расследовать, не делает ли Wildberries наценок при оплате через ее платежную систему. Банки должны сообщить о результатах расследования до 31 августа и исправить выявленные нарушения. В противном случае им грозит штраф в размере $25 тысяч с ежемесячным возрастанием на $25 тысяч.

Mastercard также в своем письме заявил о нарушении правил и потребовал от банков провести расследование о наличии дополнительной комиссии при оплате его картой. Банки также должны будут представить стратегию по исправлению выявленных нарушений. Штрафы за нарушения будут начисляться по нарастающей от $20 тысяч до $100 тысяч. Если ответ не будет предоставлен в срок, то за это банк будет должен заплатить еще $15 тысяч.

Wildberries, в свою очередь, утверждает, что не вводил дополнительные комиссии, а цены снижены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров.

На прошлой неделе онлайн-ритейлер сообщил об изменениях правил оплаты, предложив клиентам экономить на комиссиях, оплачивая товары с помощью карт «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay. При оплате через зарубежные системы необходимо заплатить комиссию в размере 2% от стоимости покупки.

При этом Wildberries также подчеркнул, что иностранные платежные системы устанавливают в других странах гораздо более низкие комиссии, «что является очевидным фактом дискриминации российского бизнеса».