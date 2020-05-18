Российский интернет-магазин Wildberries отчитался о продажах в апреле и первой половине мая. Число покупателей на платформе увеличилось в годовом сравнении в 2,3 раза. Как сообщили в пресс-службе компании, основной рост обеспечили новые покупатели из небольших населенных пунктов, а также покупатели в возрасте старше 55 лет.

Во многих населенных пунктах с численностью жителей 5-10 тысяч человек продажи Wildberries увеличились в 5-10 раз. Значительно увеличилось число заказов через мобильное приложение Wildberries, которое по числу скачиваний в России вышло на 1-е место в AppStore и на 3-е место — в Google Play.

Количество товаров, заказанных россиянами в интернет-магазине в апреле 2020 года, выросло на 180%, а в первой половине мая — на 260%. Самый значительный рост был отмечен к категориях «товары для здоровья» (рост в штуках 35 раз год к году), «детское питание» (в 23 раза), «продукты питания» и «инструменты» (в 25 раз) и «товары для дачи» (в 13 раз).

В компании отметили, что потребительский спрос в России постепенно восстанавливается. В частности продажи одежды в первые две недели мая увеличились вдвое, обуви — в 2,3 раза, аксессуаров и товаров для красоты — в 4 раза.