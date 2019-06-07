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Wildberries отказался от пластиковых пакетов

Онлайн-ритейлер Wildberries сообщил, что отказался от пластиковых пакетов и перешёл на биоразлагаемую упаковку. Отказ от пластикового пакета — это тренд, который поддерживается многими странами, в том числе и в России.

При изготовлении эко-пакетов используется специальный компонент, ускоряющий процесс их разложения. В отличие от обычного пластикового пакета, который разлагается до 400 лет, разрушение эко-пакета происходит значительно быстрее.

«Мы знаем о том, что покупатели особо ценят наши пакеты за их прочность. При переходе на эко-пакеты мы тщательно выбирали подрядчиков, чтобы сохранить их высокое качество», — комментирует Кристина Спирева, руководитель службы клиентского сервиса Wildberries.

Кроме того, Wildberries передает на переработку и утилизацию картон и полиэтиленовую пленку, которые остаются после транспортировки товаров. Сортировка отходов осуществляется в распределительных центрах компании, откуда они направляются подрядчикам. Кроме того, с 2019 года отгрузка товаров в распределительных центрах компании осуществляется без бумажных версий документов, что позволяет существенно сократить её использование.

Напомним, согласно исследованию Ipsos, проведенного в 28 странах, четверо из пяти жителей планеты озабочены проблемой роста объема неперерабатываемого мусора. 38% населения Земли готовы полностью отказаться от покупки товара в неперерабатываемой упаковке.

Автор: Анна
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