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Wildberries отказывается от производства собственных торговых марок

Интернет-магазин Wildberries перевел производство собственных торговых марок одежды на отдельную компанию. В будущем планируется полностью отказаться от участия в их производстве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службе компании.

Для этого было зарегистрировано ООО «Василиса». Это общество впоследствии займется производством одежды и текстильных изделий под частными торговыми марками.

«Внутри компании были определены цели и вектор развития, в которые не входит развитие СТМ (за последние три года их доля в обороте снизилась с 1% до 0,2%). Именно по этим причинам производство выведено из деятельности компании. В планах — полностью отказаться от участия компании в производстве данных брендов»,— пояснили в компании.

СТМ появились у Wildberries около десяти лет назад, когда в онлайн-магазине был дефицит отдельных товаров и категорий. Но сейчас это направление исчерпало себя. Отказ от непрофильной деятельности позволит Wildberries фокусироваться на основном бизнесе.

Ежедневно на Wildberries оформляется 750 тыс. заказов. Ассортимент насчитывает свыше 3,6 млн товаров от 30 тыс. российских и зарубежных брендов. За прошлый год оборот Wildberries увеличился на 88% до 223,5 млрд руб. по сравнению с 2018 годом. Ключевым ассортиментом онлайн-ритейлера остаются одежда, обувь и аксессуары, на них приходится 67% оборота компании.

Автор: Анна
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