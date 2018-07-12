+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Wildberries откроет пункт выдачи заказов в Армении и Азербайджане

Крупнейший в России интернет-магазин Wildberries планирует выйти на рынки Армении и Азербайджана, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компании.

В четвертом квартале 2018 года пункт выдачи заказов откроется в Ереване, а на 2019 год запланирован запуск в Баку. Как и в России, эти пункты будут открыты напрямую компанией Wildberries, без посредников.

Помимо России, Wildberries на сегодня представлен в Беларуси, Киргизии и Казахстане. Всего ритейлер располагает 1,5 тыс. пунктов выдачи заказов, 1,4 тыс. из которых располагается в России. В первом полугодии текущего года компания запустила более 500 новых пунктов. До конца года Wildberries намерен запустить еще 1000 точек. При этом инвестиции в открытие одного пункта составляют до 1 млн рублей.

Выход в Армению и Азербайджан руководство компании считает экономически обоснованным решением. Это подтверждает и партнер Data Insight Федор Вирин. По его словам, рынок Азербайджана входит в тройку крупнейших на территории бывшего СССР после России и Украины. В Армении рынок «крошечный», однако российский ритейлер может занять на нем очень большую долю, как и в Азербайджане, считает эксперт.

Считает рынки этих стран перспективными и коммерческий директор «Яндекс.Денег» Александр Магомедов. Он отмечает, что у населения Азербайджана и Армении растет популярность онлайн-шопинга, однако электронная коммерциях на этих рынках пока слабо развита. По словам Магомедова, если в 2016 году расходы жителей Армении на онлайн-шопинг через «Яндекс.Кассу» увеличились только на 15%, то в минувшем году они выросли уже вдвое.

В 2017 году оборот Wildberries составил 69,1 млрд рублей, что на 35% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2018-го оборот вырос на 61%, до 48 млрд рублей, а количество заказов увеличилось на 53%.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

12 июля / Комментарии
Открылся предзаказ на Яндекс.Станцию. Срок доставки — до 90 дней

Открылся предзаказ на Яндекс.Станцию. Срок доставки — до 90 дней

Яндекс.Станция появилась на Беру — новом маркетплейсе Яндекс.Маркета. Там можно оставить предварительный заказ на устройство и оплатить его онлайн. Приём предзаказов начался в среду, 11 июля, в 15:00 по московскому времени. Первые счастливчики оформившие предзаказ получат Яндекс.Станцию в октябре.

далее →

12 июля / Комментарии
Google рассказала, как искусственный интеллект поможет маркетологам

Google рассказала, как искусственный интеллект поможет маркетологам

Компания Google, на конференции Google Marketing Live, рассказала о новых инструментах Google Ads для привлечения покупателей. Теперь искусственный интеллект поможет маркетологам сделать размещение рекламы более эффективным.

далее →

10 июля / Комментарии
За Яндекс.Станцией выстроилась очередь на 120 метров

За Яндекс.Станцией выстроилась очередь на 120 метров

В магазин и музей Яндекса в Москве поступила первая партия Яндекс.Станций. Цена устройства — 9990 рублей. Продажи начались 10 июля в 10 часов утра. Первые покупатели пришли к магазину в 5:20. За пять минут до открытия в очереди было около двухсот человек, а её длина составляла примерно 120 метров.

далее →

9 июля / Комментарии
Яндекс запускает в продажу Яндекс.Станцию

Яндекс запускает в продажу Яндекс.Станцию

Яндекс запускает в продажу Яндекс.Станцию — домашнюю мультимедиа-платформу с голосовым помощником Алисой. Первая партия устройств поступит в магазин и музей Яндекса — он находится в Москве по адресу улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13. Продажи стартуют 10 июля в момент открытия магазина, в 10 часов утра.

далее →

5 июля / Комментарии
Taobao выходит на российский рынок

Taobao выходит на российский рынок

Китайская Alibaba Group, уже представленная в России AliExpress и Tmall, запускает на этом рынке еще одну из своих крупнейших торговых площадок — Taobao

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!