Wildberries откроет пункт выдачи заказов в Армении и Азербайджане

Крупнейший в России интернет-магазин Wildberries планирует выйти на рынки Армении и Азербайджана, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компании.

В четвертом квартале 2018 года пункт выдачи заказов откроется в Ереване, а на 2019 год запланирован запуск в Баку. Как и в России, эти пункты будут открыты напрямую компанией Wildberries, без посредников.

Помимо России, Wildberries на сегодня представлен в Беларуси, Киргизии и Казахстане. Всего ритейлер располагает 1,5 тыс. пунктов выдачи заказов, 1,4 тыс. из которых располагается в России. В первом полугодии текущего года компания запустила более 500 новых пунктов. До конца года Wildberries намерен запустить еще 1000 точек. При этом инвестиции в открытие одного пункта составляют до 1 млн рублей.

Выход в Армению и Азербайджан руководство компании считает экономически обоснованным решением. Это подтверждает и партнер Data Insight Федор Вирин. По его словам, рынок Азербайджана входит в тройку крупнейших на территории бывшего СССР после России и Украины. В Армении рынок «крошечный», однако российский ритейлер может занять на нем очень большую долю, как и в Азербайджане, считает эксперт.

Считает рынки этих стран перспективными и коммерческий директор «Яндекс.Денег» Александр Магомедов. Он отмечает, что у населения Азербайджана и Армении растет популярность онлайн-шопинга, однако электронная коммерциях на этих рынках пока слабо развита. По словам Магомедова, если в 2016 году расходы жителей Армении на онлайн-шопинг через «Яндекс.Кассу» увеличились только на 15%, то в минувшем году они выросли уже вдвое.

В 2017 году оборот Wildberries составил 69,1 млрд рублей, что на 35% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2018-го оборот вырос на 61%, до 48 млрд рублей, а количество заказов увеличилось на 53%.