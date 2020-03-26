Wildberries открыл набор более 3500 дополнительных сотрудников

Крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries предложил работу россиянам, которые потеряли ее из-за вынужденного карантина на предприятиях. Компания сообщила о создании более чем 3500 новых рабочих мест в 450 населенных пунктах страны.

Вакансии открыты в распределительных центрах, пунктах выдачи заказов, службе курьерской доставки и центральном офисе.

Соискателям предлагаются как постоянные, так и временные вакансии. Для поиска работы Wildberries запустил сайт всемработавб.рф. Ритейлер призывает другие компании размещать там свои предложения о свободных рабочих местах.

«В этот непростой для страны момент мы призываем объединиться всех — работодателей, агентства по подбору персонала, специализированные сайты по трудоустройству, и присоединиться к нашей инициативе, протянув руку помощи россиянам», — заявили в пресс-службе Wildberries.

По итогам 2019 г. компания занимает первое место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета». Кроме того, Wildberries третий год подряд становится крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж согласно данным аналитического агентства Data Insight.