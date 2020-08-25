Wildberries открыл распределительный центр в Татарстане

Интернет-ритейлер Wildberries запустил первую очередь распределительного центра на территории промышленной площадки ТОСЭР «Зеленодольск» в Татарстане стоимостью 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Площадь первой очереди составляет 50 тысяч квадратных метров, а общая площадь логистического объекта — свыше 100 тысяч квадратных метров.

«Благодаря возведению нового распредцентра уже сейчас создано 1250 рабочих мест, а после окончания строительства их число достигнет 4 000. В целом, опыт Wildberries показывает, что у интернет-торговли в России, особенно в нынешней ситуации, большие перспективы», — отметил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По словам гендиректора компании Татьяны Бакальчук, за январь-июль 2020 года оборот предпринимателей из Татарстана на Wildberries вырос в 4,5 раза год к году — до 900 миллионов рублей, а за три года оборот увеличился в 28 раз. «На нашей онлайн-площадке работают свыше 500 предпринимателей и компаний из региона, которые продают одежду, обувь, аксессуары, товары для красоты, продукты питания и многое другое», — сказала она.

За счет открытия распределительного центра вырастет скорость доставки заказов в Татарстане, отмечается в сообщении. «Если раньше жители региона получали покупки в течение 2-3 дней, то теперь товары с локального склада будут доставляться уже на следующий день. При этом интернет-шоппинг в республике становится все более популярным: оборот Wildberries в Татарстане с января по июль 2020 года вырос на 190% год к году, в штуках рост составил 270%», — говорится в релизе.